خليجي 25 .. البحرين تقلب الطاولة على قطر وتتأهل للدور الثاني



تمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز على المنتخب البحريني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثاني للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج 25 لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري بدون رد لمنتخب البحرين، وجاء الهدف في الدقيقة 34 عن طريق لاعب منتخب قطر أحمد علاء الدين.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 72، حتى سجل منتخب البحرين هدف التعديل عن طريق اللاعب البحريني كميل الأسود بعد تسديده كرة جانبية على يمين مرمى قطري لترتطم بلاعب منتخب قطر محمد وعد لتتغير مجرى الكرة وتعانق الشباك القطرية. واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبحرين سجل منها يوسف هلال الهدف الثاني بالدقيقة 89 ليضمن البحرين حصوله ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة الثانية برصيد ستة نقاط .

وبهذه النتيجة ضمن البحرين انتقاله للدور الثاني بغض النظر عن نتيجته أمام الكويت في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية .

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