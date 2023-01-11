Posted on by

شاب غاضب يقتحم فندقا بسيارته بسبب “لابتوب”


اقتحم زبون غاضب أحد فنادق شنغهاي بسيارته، ما أحدث حالة كبيرة من الفوضى والدمار في المدخل وذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين عدد من الموظفين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو تظهر سيارة بيضاء يحاول سائقها تحطيم مدخل فندق “سنترال هوتيل” فيشنغهاي قبل أن يدخل البهو ويواصل التحطيم.

وأوضحت الشرطة أن السائق البالغ من العمر 28 عاماً، قيل إنه تجادل مع موظفي الفندق بعد أن فقد جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أثناء إقامته.

وأكد موظفون في الفندق أن جهاز الكمبيوتر سُرق ثم عُثر عليه خارج الفندق.

وأشارت الشرطة إلى عدم وقوع أي إصابة، لافتةً إلى أن السائق أوقف وهو رهن التحقيق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close