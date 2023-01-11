ضبط وثائق استخباراتية تخص أوكرانيا وإيران في مكتب بايدن



أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن وثائق سرية تم العثور عليها في مكتب الرئيس جو بايدن تتعلق بمذكرات استخباراتية حول أوكرانيا وإيران وبريطانيا.

وأوضح مصدر لـ”سي إن إن”، يوم الثلاثاء، أن الوثائق السرية الـ 10 التي تم العثور عليها في مكتب بايدن الخاص، تعود للفترة بين عامي 2013 و2016.

وأضاف المصدر أن الوثائق تم العثور عليها داخل 3 أو 4 علب مع وثائق أخرى، غير سرية.

وكشف المصدر أن معظم الوثائق التي عثر عليها الخبراء القانونيون هي وثائق شخصية لعائلة بايدن، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم جنازة بو بايدن، نجل الرئيس جو بايدن الذي توفي في 2015، ورسائل التعزية.

يذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت يوم الاثنين بأن نحو 10 وثائق سرية تعود للفترة التي كان فيها جو بايدن نائبا للرئيس الأمريكي، تم العثور عليها في مكتب خاص لبايدن في نوفمبر الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن محامي بايدن الذين عثروا على الوثائق، أخبروا بذلك الأرشيف الوطني الأمريكي، الذي يجب أن تخزن فيه مثل هذه الوثائق حسب قانون السجلات الرئاسية.

وبدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا أوليا بشأن تخزين الوثائق الرسمية في مكتب خاص، ثم ستتخذ الوزارة قرارا ما إذا ستعين مدعيا لمواصلة التحقيقات في القضية أم لا.

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