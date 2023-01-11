لانهاء الحرب مقترحات بحكم ذاتى لاقاليم شرق اوكرانيا و القرم واستفتاء تقرير المصير باشراف الامم المتحدة

بيان صحفى

ذكرت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى تقرير جديد حول الحرب الروسية الاوكرانية ان انهاء الحرب الروسية الاوكرانية ووقف الحرب يمكن ان يتم عبر منح اقاليم شرق اوكرانيا الحكم الذاتى ولا تكون تابعة لروسيا او اوكرانيا و التى اجرت روسيا حولها استفتاء وقامت بضمها بجانب منح شبه جزيرة القرم الحكم الذاتى

واضاف الباحث والمتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان حل الازمة الروسية الاوكرانية ووقف الحرب يتم عبر الحكم الذاتى لاقاليم شرق اوكرانيا او اجراء استفتاء تقرير المصير لتلك المناطق باشراف الامم المتحدة وعدم ضم تلك المناطق لاوكرانيا او روسيا ومنحها الحكم الذاتى

وطالب الامم المتحدة ومجلس الامن الدولى بطرح مشروع الحكم الذاتى لاقاليم شرق اوكرانيا او استفتاء تلك الاقاليم على تقرير المصير بجانب جزيرة القرم لانهاء تلك الحرب

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