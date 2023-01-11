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مؤكدة على تقديم افضل الخدمات … وزارة الهجرة توزع حصص اغاثية متنوعة بين (925) اسرة عائدة لمناطقها في ديالى


أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، توزيع حصص اغاثية متنوعة بين (925) اسرة عائدة لمناطقها في ديالى.

وذكرت الوزارة، في بيان أن “وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو تواصل متابعتها لتقديم الخدمات لفئات عناية الوزارة ومنهم العائدين”.

وأكدت أن “دفعات المساعدات للنازحين تأتي في اطار مساعينا لسد بعض احتياجات فئات عنايتها وتوفير سبل العيش الرغيد لها”.

وتابعت الوزارة: “حيث وزعت فرق الوزارة الميدانية في محافظة ديالى بقضاء خانقين حصص اغاثية متنوعة بين (925) اسرة عائدة الى مناطق سكناها الاصلية في منطقة جلولاء”.

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