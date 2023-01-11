Posted on by

وفاة‭ ‬مصوّر‭ ‬المقاومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ضد‭ ‬النازيين‭


باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬97‭ ‬‮ ‬عاماً‭ ‬المصوّر‭ ‬الفرنسي‭ ‬أدولفو‭ ‬كامينسكي،‭ ‬الاسم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تزوير‭ ‬المستندات‭ ‬الرسمية‭ ‬خدمةً‭ ‬للمقاومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ثم‭ ‬للحركات‭ ‬المناهضة‭ ‬للاستعمار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬ابنته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬سارة‭ ‬كامينسكي‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬سيرة‭ ‬حياة‭ ‬والدها‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬إنّ‭ ‬كامينسكي‭ ‬كان‭ “‬إنسانياً‭ ‬ومصوراً‭ ‬ومقاوماً‭ ‬فرنسياً،‭ ‬متخصصاً‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬المستندات‭ ‬الرسمية‭”.‬

وكان‭ ‬أدولفو،‭ ‬وهو‭ ‬يهودي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أرجنتيني،‭ “‬مصوراً‭ ‬موهوباً‭ ‬ثم‭ ‬أصبح‭ ‬مزوراً‭ ‬بارعاً،‭ ‬وبدأ‭ ‬يزوّد‭ ‬المقاومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬واليهود‭ ‬المضطهدين‭ ‬بمستندات‭ ‬مزوّرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينخرط‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مؤسسة‭ “‬فونداسيون‭ ‬بور‭ ‬لا‭ ‬ميموار‭ ‬دو‭ ‬لا‭ ‬شوا‭” (‬مؤسسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذاكرة‭ ‬المحرقة‭).‬

ومن‭ ‬المقاومة‭ ‬إلى‭ ‬الحركات‭ ‬المناهضة‭ ‬للاستعمار،‭ ‬أصبح‭ ‬كامينسكي‭ ‬المزوّد‭ ‬الأبرز‭ ‬للأوراق‭ ‬الرسمية‭ ‬المزوّرة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بنضالات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬كلها‭.‬

وولد‭ ‬كامينسكي‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬لوالدين‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬اليهود،‭ ‬وكان‭ ‬يحلم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬رساماً‭. ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬انضم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬ال17‭ ‬إلى‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وفي‭ ‬مختبر‭ ‬سرّي،‭ ‬استثمر معرفته‭ ‬بالكيمياء‭ ‬والحفر‭ ‬الضوئي‭ ‬الضروريين‭ ‬لتغيير‭ ‬لون‭ ‬الحبر‭ ‬الذي‭ ‬سيُستخدم‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬مستندات‭ ‬مزوّرة،‭ ‬ما‭ ‬أنقذ‭ ‬آلاف‭ ‬الأرواح‭.‬

وعمل‭ ‬لصالح‭ ‬المخابرات‭ ‬الفرنسية‭ ‬حتى‭ ‬استسلام‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وساعد‭ ‬اليهود‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬معسكرات‭ ‬الموت‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬فلسطين‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬1971،‭ ‬أحجم‭ ‬عن‭ ‬تزوير‭ ‬المستندات‭. ‬وعُرضت‭ ‬أعماله‭ ‬كمصوّر‭ ‬في‭ ‬متاحف‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬متحف‭ ‬الفن‭ ‬وتاريخ‭ ‬اليهودية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close