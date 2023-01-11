وفاة‭ ‬مصوّر‭ ‬المقاومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ضد‭ ‬النازيين‭



باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬97‭ ‬‮ ‬عاماً‭ ‬المصوّر‭ ‬الفرنسي‭ ‬أدولفو‭ ‬كامينسكي،‭ ‬الاسم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تزوير‭ ‬المستندات‭ ‬الرسمية‭ ‬خدمةً‭ ‬للمقاومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ثم‭ ‬للحركات‭ ‬المناهضة‭ ‬للاستعمار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬ابنته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬سارة‭ ‬كامينسكي‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬سيرة‭ ‬حياة‭ ‬والدها‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬إنّ‭ ‬كامينسكي‭ ‬كان‭ “‬إنسانياً‭ ‬ومصوراً‭ ‬ومقاوماً‭ ‬فرنسياً،‭ ‬متخصصاً‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬المستندات‭ ‬الرسمية‭”.‬

وكان‭ ‬أدولفو،‭ ‬وهو‭ ‬يهودي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أرجنتيني،‭ “‬مصوراً‭ ‬موهوباً‭ ‬ثم‭ ‬أصبح‭ ‬مزوراً‭ ‬بارعاً،‭ ‬وبدأ‭ ‬يزوّد‭ ‬المقاومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬واليهود‭ ‬المضطهدين‭ ‬بمستندات‭ ‬مزوّرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينخرط‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مؤسسة‭ “‬فونداسيون‭ ‬بور‭ ‬لا‭ ‬ميموار‭ ‬دو‭ ‬لا‭ ‬شوا‭” (‬مؤسسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذاكرة‭ ‬المحرقة‭).‬

ومن‭ ‬المقاومة‭ ‬إلى‭ ‬الحركات‭ ‬المناهضة‭ ‬للاستعمار،‭ ‬أصبح‭ ‬كامينسكي‭ ‬المزوّد‭ ‬الأبرز‭ ‬للأوراق‭ ‬الرسمية‭ ‬المزوّرة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بنضالات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬كلها‭.‬

وولد‭ ‬كامينسكي‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬لوالدين‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬اليهود،‭ ‬وكان‭ ‬يحلم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬رساماً‭. ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬انضم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬ال17‭ ‬إلى‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وفي‭ ‬مختبر‭ ‬سرّي،‭ ‬استثمر معرفته‭ ‬بالكيمياء‭ ‬والحفر‭ ‬الضوئي‭ ‬الضروريين‭ ‬لتغيير‭ ‬لون‭ ‬الحبر‭ ‬الذي‭ ‬سيُستخدم‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬مستندات‭ ‬مزوّرة،‭ ‬ما‭ ‬أنقذ‭ ‬آلاف‭ ‬الأرواح‭.‬

وعمل‭ ‬لصالح‭ ‬المخابرات‭ ‬الفرنسية‭ ‬حتى‭ ‬استسلام‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وساعد‭ ‬اليهود‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬معسكرات‭ ‬الموت‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬فلسطين‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬1971،‭ ‬أحجم‭ ‬عن‭ ‬تزوير‭ ‬المستندات‭. ‬وعُرضت‭ ‬أعماله‭ ‬كمصوّر‭ ‬في‭ ‬متاحف‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬متحف‭ ‬الفن‭ ‬وتاريخ‭ ‬اليهودية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

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