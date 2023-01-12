التاريخ السري للهذيان

حمزة الحسن

هل تعتقد أن الذين يديرون شؤون البلاد اليوم

هم علماء وخبراء وفلاسفة

حتى تبحث عن نتائج منطقية وتحاول كشف المستقبل وتنصح وتتفلسف معهم

وتقترح عليهم اصلاح هذه المجاري او تلك المؤسسة مع ان السلطة كيان بلا ضمير وتجمع مصالح مختلفة وتفسيرات متناقضة للضمير

ويفترض ان يحكمها القانون؟

كيف تفسر الهراء بالمنطق بتعبير نيتشة؟

لكي تحلل أية ظاهرة سياسية اليوم عليك نسيان كل ما يتعلق

بالحكمة والمنطق والسياسة والعلوم الأخرى،

لكني أنصحك للوصول الى صورة واضحة عن المستقبل هو اللجوء

الى الشطح والهذيان والتسلطن والهلوسة والتخيل والتخمين

والحلم والصوفية والسريالية،

وكل ما هو غير عقلاني لان الواقع نفسه غير عقلاني،

وهو وحده يمسك الزمن والحدث والظاهرة العراقية لان الحالة العراقية ليست منطقية ولا طبيعية ولا تخضع للتحليل التاريخي أو السياسي بل تخضع لعلم النفس المرضي،

وإلا كيف تفسر خطاب السياسي بحرق العراق لو مست شعرة منه؟

مع ان التهديد بقطع شجرة او هدم مبولة عمومية أو تخريب مصطبة في حديقة ستقوده حالا الى السجن او مصح عقلي في دولة ديمقراطية.

حتى الطاغية صدام قال مرة: من يستلم العراق، يستلم أرضا بلا شعب،

ومن جاؤوا بعده كرروا الكلام مرات ومرات لانه عقلية ولأنه” حارس السلالة ” وهو عنوان رواية لنا منشورة.

لو كان العقل والمنطق والحكمة والتسلسل يحكم في العراق،

لما عرفت راقصة في ملهى بساعة الصفر

في انقلاب شباط 1963 عن طريق عشيق متولع،

وكان التاريخ العراقي سيكون على غير ما هو اليوم لو أن

العقيد سعدون غيدان آمر الحرس الجمهوري زمن الرئيس عبد الرحمن عارف

قد نسي تماماً ساعة الصفر فجر 17 تموز 1968،

وكان يسهر في شقة عشيقة،

وجاء في اللحظة الأخيرة للقصر الجمهوري سكرانا عندما كان الانقلابيون

على وشك الانصراف.

لو كان التاريخ يحكمه المنطق لما تحول ” قميص” الى مذابح،

بعد قتل الخليفة عثمان،

ولما إنتهت الامبراطورية الأموية بسبب” بولة” آخر خلفاء بني أمية

مروان بن محمد الذي إنزوى في معركة لقضاء حاجته،

فسقط فوقها بسهم قاتل.

حتى الامبراطور الروماني جوليان في القرن الثالث الميلادي

عندما جاء لغزو بابل للمرة الثالثة،

وجهز كل شيء لكنه لم يتوقع أن سهماً مسموماً في إنتظاره

في تمارا ـــ سامراء الحالية وفشلت الحملة.

تاريخنا لا يمضي في سياق خطي متواصل،

بل تلعب فيه الحماقة والصدفة وغير المتوقع والنزوة

دوراً كبيراً في صناعة أحداث كبرى تعصف بحياة الناس وتقلب

مصائرهم وهو ما يسمى: الحماقة الملهمة بتعبير أمبرتو إيكو.

أحياناً رصاصة واحدة في رأس كبش كبير تغير مسار التاريخ

وتصنع تاريخاً،

وتهدم كل سياق ومنطق وتسلسل وتوقع،

وأنا أراهن دائماً على هذه العناصر غير المتوقعة:

مرة كتبت للمرحوم المفكر هادي العلوي من السجن الباكستاني عام 1989 أقول:

” ما جدوى أن نكتب وليس هناك من يقرأ”،

وكان جوابه وهو أستاذ التاريخ الاسلامي وخبير بدهاليزه وأسراره ولا عقلانيته:

” نحن نراهن على قارئ واحد يصدق ما نكتب

ويضع حداً لهذه الحكاية المملة”.

يبدو ان هذه الحكاية الشكسبيرية المممة ستطول،

حتى تأتي لحظة لا أحد يتوقعها وتلوح بلا مقدمات في الظاهر وينهار المعبد فوق الجميع.

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