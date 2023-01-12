التجارة: هناك خزين كاف من المواد الغذائية للأشهر القادمة



اعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، وجود خزين كاف من المواد الغذائية للأشهر القادمة، لافتة إلى العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة مفرداتها للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود.

وقال المركز الإعلامي للوزارة في تصريح صحفي : إن “وزارة التجارة ومن خلال واجباتها في تأمين مفردات السلة الغذائية للمواطنين، قامت بتجهيز المواد الغذائية للعام الماضي بإحدى عشرة وجبة ( سلة غذائية )، ما أسهم في خلق توازن في السوق المحلية والسيطرة على الأسعار”.

وأضاف، أن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أطلقت أول تجهيز للمواد الغذائية المقررة ضمن البطاقة التموينية لهذا العام، بعد أن استكملت إجراءاتها الإدارية والفنية بهذا الجانب”.

وأكد المركز الاعلامي، أن “الوزارة لديها خزين كاف من المواد الغذائية للأشهر القادمة، وهي مستمرة بإجراء التعاقدات المطلوبة لتأمين مفردات السلة الغذائية، من المناشئ العالمية المعروفة”.

وأشار إلى، أن “الوزارة تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن تحسين وزيادة مفردات السلة الغذائية للمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بتجهيز تلك المفردات خلال الفترة القادمة لمستحقيها”.

وأختتم المركز بالقول: “مما تقدم يؤشر ذلك باستقرار السوق على المدى البعيد مع انسيابية وصول المواد الغذائية للمواطن بأوقاتها المحددة”.

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