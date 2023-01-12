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التيار الصدري يُحدّد مكان إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد


أعلنت اللجنة المشرفة على إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد، والتابعة للتيار الصدري، أن موعد إقامة الصلاة في مدينة الصدر.

وذكر بيان للجنة، أن “اللجنة المشرفة على إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد عقدت اجتماعاً موسعاً تناول وضع آخر اللمسات الخاصة بإنجاح هذه الفريضة”.

وأضاف، أن “اللجنة اعلنت الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة واهمها تحديد مكان اقامة الصلاة، والتي ستكون بالقرب من بناية مكتب السيد الشهيد الصدر (قدس سره) – سابقاً – قطاع 14 في مدينة الصدر، في الجمعة الحالي”.

وفي وقت سابق أعلن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، اعتزامه إقامة صلاة جمعة في بغداد وجميع المحافظات.

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