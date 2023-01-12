الداخلية تؤكد على مكافحة الفساد وتوزيع المهام والواجبات بين مفاصل وتشكيلات الوزارة



أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، على مكافحة الفساد وتوزيع المهام والواجبات بين مفاصل وتشكيلات الوزارة وفق أسس عملية، ووضع المعالجات الفورية والسريعة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبدالامير الشمري في بيان أن “الاخير زار واسط وترأس اجتماعا في مقر قيادة شرطة المحافظة بحضور عدد من القادة والضباط وأكد على مكافحة الفساد وتوزيع المهام والواجبات بين مفاصل وتشكيلات الوزارة وفق أسس عملية”.

وأضاف البيان، أن “وزير الداخلية وجه بمراجعة جميع الخطط الأمنية، وإعطاء الأدوار الحقيقية لكل مفصل أو تشكيل من الأجهزة الأمنية المختصة، في تطبيق القانون والابتعاد عن عسكرة الشارع، والاعتماد على الجهد الاستخباري الدقيق”.

واوضح، أن “الشمري دعا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ووضع المعالجات الفورية والسريعة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة واسط”.

وأشار البيان، إلى أن “وزير الداخلية شدد، خلال الاجتماع على التواجد الميداني للمديرين والتواصل الدائم بين الضباط والمنتسبين، بما يضمن انسيابية العمل في مفاصل وتشكيلات القيادة”.

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