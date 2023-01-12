العُمرُ

للشاعر : سلام عمر*

ترجمة : أحمد رجب

مثل الموج

كيف يأخذ الجثة الى الضفاف

مثل الغيم

كيف يأخذ الامطار الى الحقول

عمرنا

متعلق بمنشر(1) سنة

ريح تأخذه

تأخذه …. تأخذه

في مَخْبَّأ (2)

او في حفرة او في قفر ووادي

يتركنا

يأخذنا ويلفنا

حتى لايبقي اثارنا

٭ ٭ ٭

عمرنا

معلق بمشر سنة

ريح

نسيم

عاصفة

تأخذه لذاتها

تأخذه … تأخذه

مثل الثواني كيف تأخذ كل اوقاتنا

مثل النوم كيف يأخذ نصف حياتنا

وبهذه الشاكلة (3)الريح

تأخذ قميص (4) عمرنا جميعا

لنفسها

٭ ٭ ٭

بكل الاحوال تأخذه

تأخذه وخذي عامنا هذا

اعطيه لمخالب عقاب (5)

لتأخذه الى فراخه

خذيه الى قمة جبل

وألقيه

خذيه

وسَلِّمِيه

مثل حميع السنوات الاخرى

الى القدر

11/1/2023

* شاعر وروائي ـ رئيس تحرير ريگای كوردستان

ايضاحات:

(1) مَنْشَرُ الثِّيَابِ: مَوْضِعُ نَشْرِهَا وَنَشْفِهَا، حبل ، مشرارة ملابس

(2) مُغَطِّي ، مُخْفِي

(3) الطريقة.

(4) كناية عن وزن وقيمة

(5) طائر من الجوارح قوي المخالب حاد البصر.

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