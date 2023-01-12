الكشف عن خطط تخفيف الزخم المروري في بغداد

بغداد/ نبأ مشرق

تحدثت مديرية المرور العامة عن خططها لتخفيف الزخم من شوارع بغداد، مؤكدة وجود تنسيق مع الجهات والوزارات المعنية بهذا الصدد.

وقال مدير إعلام المرور زياد القيسي في تصريح إلى (المدى)، إن “القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر عدداً من التوجيهات إلى مديرية المرور العامة للاهتمام بتنظيم حركة السير وفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد”.

وأضاف القيسي، أن “خطة تقليل الزخم المروي معدة من قبل مديرية المرور العامة والدوائر المساندة لها من امانة بغداد، ودائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإسكان ووزارة النقل”.

وأشار، إلى أن “فرض القانون المروري وتطبيقه على المخالفين سيخفف من الزخم لوجود بعض المخالفات التي تؤثر سلبا على الطريق٬ وتشكل كثافات في حالة السير”.

ولفت القيسي، إلى أن “المخالفات التي تسبب زخما في حركة الشارع تتمثل في السير عكس الاتجاه، وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، والوقوف في الممنوع سواء المائل او صف ثاني، وكذلك النزول من سيارة الاجرة من مكان خاطئ، او عبور شارع بطريقة غير صحيحة”.

ومضى القيسي، إلى أن “الخطة تشمل رفع كتل كونكريتية، وبناء جسور جديدة، وتوسعة شوارع، واستحداث الطريق الحولي لمدينة بغداد وابعاد سيطرات مداخل بغداد، وبهذه الإجراءات فأنه سيخف الزخم المروري بنحو واضح”.

من جانبه، ذكر النائب عن محافظة بغداد معين الكاظمي، في تصريح إلى (المدى)، أن “مديرية المرور العامة هي المسؤولة بالدرجة الاساس عن الزخم في الشوارع، والسعي لإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع امانة بغداد والجهات الامنية الاخرى، من خلال فتح الطرق المغلقة وايجاد منافذ أخرى”.

وأضاف الكاظمي، ان “حلولا اساسية يجب اتباعها لفك ازمة الزخم تتمثل بانشاء المجسرات واختيار منطقة معينة من مركز بغداد يطبق عليها نظام الفردي والزوجي لتخفيف الزخم في الشارع”.

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