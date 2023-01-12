اللجنة المالية تكشف عن عدد الدرجات الوظيفية المدرجة في موازنة 2023



كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن عدد الدرجات الوظيفية المدرجة في موازنة 2023.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي في تصريح صحفي : إنه “تم تضمين تخصيصات في موازنة 2023، لأكثر من 250 ألف درجة إلى وزارة التربية، وكذلك 74 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا”.

وأضاف الكاظمي، أن “هناك 102 ألف درجة وظيفية في وزارة الكهرباء لتحويل أصحاب العقود إلى الملاك الدائم”، مؤكدا أن “عدد الموظفين في مؤسسات الدولة سيتجاوز ثلاثة ملايين ونصف مليون موظف”.

واشار إلى أن “تبعات ذلك سترفع قيمة رواتب الموظفين من 42 ترليون دينار إلى 60 ترليون دينار”، مشددا على “دعم القطاع الخاص وتشجيع المعامل وسن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد”.

واوضح، أن “رئيس الوزراء قدم برنامجا حكوميا، يتضمن دعم القطاع الخاص والاستثمار الزراعة والصناعة والسياحة وإيجاد فرص عمل للشباب في القطاع الخاص”، مبينا أن “هذا التوجه يستلزم ضبط الحدود ومنع الاستيراد وفرض ضرائب على المستورد ودعم المنتج الوطني”.

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