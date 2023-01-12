Posted on by

المختصر المفيد. إيران لا تريد عودة العراق إلى محيطه العربي عن طريق (خليجي 25 بصراوي!)

احمد صادق.

الضجة المفتعلة التي أثارتها إيران باعتراضها على تسمية الخليج (الفارسي) بالخليج العربي تفضح أولا، نية سيئة لتخريب عودة العراق إلى احضان محيطه العربي بمناسبة إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة، وثانيا، رغبة في عدم نجاح هذه البطولة التي انتظرها العراق طويلا وتحققت بإرادة العراقيين واصرارهم على إقامتها على ارض البصرة من أجل عدم رفع سمعة العراق في المحافل الدولية لأسباب تاريخية قديمة! لقد جرت أول بطولة لــــ(كأس الخليج العربي) عام 1970 في مملكة البحرين، ومنذ ذلك الحين أُقيمت في البلدان الخليجية أكثر من مرة، وفاز العراق فيها ثلاث مرات …. في كل تلك الدورات كانت تسمية بطولة كأس (الخليج العربي) حاضرة فلم تعترض عليها إيران، فلماذا تعترض عليها إيران اليوم عندما تقام البطولة في البصرة بنفس التسمية الرسمية للبطولة وبشعار (خليجي 25 بصراوي!) إن لدى الإيرانيين، كما اعتقد، شعور أن العراق هو (ولاية إيرانية) تاريخيا وسيبقى كذلك. وهذا الشعور القومي العنصري القديم بتبعية العراق لإيران تتبناه إيران حتى اليوم وسيبقى. ولا ننسى أن أحد رجال الدين المعممين الإيرانيين صرح متفاخرا، متباهيا، متكبرا، بعد حدوث الثورة الإيرانية عام 1979 ولم يمر عليها إلا شهور، أن العراق ولاية إيرانية وهي امتداد لإيران ……!

…… إن بلدان الخليج تعتقد أن الخليج عربي فقط ولا تفكر بعبوره إلى إيران ولكن إيران تعتبر أن الخليج فارسي وتفكر، ربما، أن تعبره مستقبلا إلى بلدان الخليج في الساحل الآخر!

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close