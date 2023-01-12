“بختيار حاجي” يشارك في الأجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة الأرهاب

شارك الأستاذ “بختيار حاجی” مديرعام العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد الأربعاء(١١/١/٢٠٢٣) في الأجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة الأرهاب لعام ٢٠٢٣ الذي عقد برئاسة مستشار الأمن القومي”قاسم الأعرجي” .

وقال حاجی: انه جرى خلال الأجتماع مناقشة ورقة المستشارية الخاصة بمسودة قانون مكافحة الإرهاب ومقترح وزارة الخارجية العراقية بمشاركة تجربة العراق وأقليم كوردستان في مجال إعادة تأهيل رعاياه القادمين من مخيم الهول مع مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأضاف انه تم خلال الأجتماع، التأكيد على ضرورة مشاركة العراق لهذه التجربة في مثل هكذا محافل، لما يمتلكه من خبرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولكونه المتصدي الأول لخطر الإرهاب في العالم، فضلا عمّا قدمه من تضحيات.

ونوه حاجي الى انه تم مناقشة إستراتيجية الدعم المقدمة من مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة إلى العراق وأقليم كوردستان للسنوات الثلاث القادمة ، واتخذت القرارات المناسبة بهذا الصدد.

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