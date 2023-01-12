وتوزيع مادة السماد بين المزارعين في عموم محافظة صلاح الدين

رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني …

يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة العقبات أمام تنفيذ مشاريع المياه في سامراء وتوزيع مادة السماد بين المزارعين في عموم محافظة صلاح الدين

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