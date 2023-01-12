وتوزيع مادة السماد بين المزارعين في عموم محافظة صلاح الدين
رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني …
يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة العقبات أمام تنفيذ مشاريع المياه في سامراء وتوزيع مادة السماد بين المزارعين في عموم محافظة صلاح الدين
وتوزيع مادة السماد بين المزارعين في عموم محافظة صلاح الدين
رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني …
يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة العقبات أمام تنفيذ مشاريع المياه في سامراء وتوزيع مادة السماد بين المزارعين في عموم محافظة صلاح الدين
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