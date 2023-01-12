“فارس عيسى” يستقبل مسؤول القسم السياسي في القنصلية البريطانية في أربيل

استقبل الأستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة أقليم كوردستان في بغداد صباح الخميس(12/1/2023) بمكتبه الخاص، السيد “جيمس اوتس” مسؤول القسم السياسي في القنصلية البريطانية بأقليم كوردستان.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة على الساحتين العراقية واقليم كوردستان،فضلا عن زيارة السيد رئيس حكومة اقليم كوردستان” مسرور بارزاني “الى بغداد ولقائاته المثمرة والبناءة بالرئاسات الثلاثة.

واطلع “عيسى”، المسؤول البريطاني على أهداف الزيارة،مشيرا ان الهدف الأساس منها ، وضع حلول جذرية للخلافات بين اربيل وبغداد على اساس بنود الدستور العراقي وبالاخص مايتعلق بملف النفط وحصة اقليم كوردستان من موازنة 2023 و رواتب قوات البيشمركة،فضلا عن التعاون بين الجانبين في قضية الحرب ضد الارهاب،مشدداً على ان الزيارة كانت مثمرة وبناءة وحققت أهدافها.

ومن جانبه اثنى مسؤول القسم السياسي في القنصلية البريطانية بأربيل على جهود وارادة حكومة اقليم كوردستان على الحل الخلافات مع بغداد ، مؤكداً انه لا سبيل لحل الخلافات مع بغداد سوى الحوار على اساس الدستور.

وفي ختام اللقاء شكر رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، موقف ودور الحكومة البريطانية في حث الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان على تجاوز الخلافات عبر الحوار البناء خدمة للصالح العام.

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