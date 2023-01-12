معاونو بايدن يكتشفون مجموعة ثانية من الوثائق السرية بموقع جديد



أفادت شبكة «إن.بي.سي نيوز»، الأربعاء، نقلاً عن مصدر لم تسمه، بأن معاوني الرئيس الأميركي جو بايدن اكتشفوا مجموعة أخرى على الأقل من الوثائق السرية في موقع غير مكتب بمركز أبحاث كان يستخدمه بعد أن شغل منصب نائب الرئيس.

وذكرت الشبكة أن معاوني بايدن يبحثون عن مواد سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى بعد العثور على مجموعة من الوثائق السرية في نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز الأبحاث الذي مقره واشنطن.

وقال التقرير إن مستوى تصنيف الوثائق الجديدة وعددها وموقعها الدقيق لم يتضح بعد. وأضاف أنه لم يتضح أيضاً موعد اكتشاف هذه الوثائق.

ويأتي تقرير «إن.بي.سي نيوز» بعد يومين من إعلان محامي البيت الأبيض عن اكتشاف محامي بايدن الشخصيين في نوفمبر وثائق سرية تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية.

واكتشف محامو بايدن نحو 12 من السجلات السرية داخل المكتب في مركز الأبحاث، وأبلغوا الأرشيف الوطني الأميركي بذلك، وسلموا المواد، وقالوا إنهم يتعاونون مع إدارة الأرشيف ووزارة العدل في هذا الصدد.

وقال بايدن، الثلاثاء، إنه وفريقه يتعاونون بشكل كامل مع تحقيق في الأمر.

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