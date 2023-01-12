معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة يعلن عن استضافةالنجم مات سميث ضمن دورة عام 2023

الفعالية المرتقبة تعلن عن استضافة الممثل الصوتي كريستوفر سابات وفناني

استديو ديزني مايك وباتي بيرازا

مسابقة الكوسبلاي المميزة تشمل ثلاث فئات مختلفة

تتوافر التذاكر المحدودة لكبار الشخصيات الآن على www.mefcc.com/home/ticket-info

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 12 يناير 2023: أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مهرجان الثقافة الترفيهية الأبرز في المنطقة، عن استضافة النجم مات سميث، الذي اشتهر بدوره في مسلسلي دكتور هو وهاوس أوف ذا دراجون، ضمن القائمة الأولى للضيوف في دورة هذا العام. كما تشهد الفعالية حضور مجموعة من الفنانين المميزين، وهم كريستوفر سابات، الممثل الصوتي لشخصية البطل فيجيتا في مسلسل دراجون بول، إلى جانب الفنانين مايك وباتي بيرازا من استديو ديزني. وتباع تذاكر كبار الشخصيات محدودة الإصدار لحضور الدورة الحادية عشرة من المعرض، والتي تقام على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بين 3 و5 مارس 2023.

ويتميز النجم البريطاني مات سميث بشهرة واسعة اكتسبها بعد تأديته لدور الطبيب الحادي عشر في مسلسل الخيال العلمي الناجح دكتور هو، وتألقه بعدها في دور الأمير فيليب في مسلسل الدراما التاريخية ذا كراون، حيث أبهر النقاد بأداء مميز منحه ترشيحه الأول لنيل جائزة إيمي عن فئة أفضل ممثل مساعد. كما شارك سميث في العديد من الأعمال الأخرى، حيث لعب دور شخصية لوسيان الشريرة في فيلم موربيوس، وحقق بعدها شهرةً أكبر مع أدائه المذهل في دور الأمير ديمون تارجاريان في مسلسل هاوس أوف ذا دراجون.

وينضم إلى قائمة النجوم المشاركين في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة ممثل الصوت الأمريكي كريستوفر سابات الذي أدى أصوات العديد من الشخصيات في سلسلة دراجون بول زد واللعبة المشتقة عنها، وهم فيجاتا وبيكولو ويامشا وكامي وغيرهم الكثير. كما شارك في أداء صوت العديد من الشخصيات في أبرز مسلسلات الأنمي الناجحة مثل ون بيس ويويو هاكوشو وفيري تيل وماي هيرو أكاديميا؛ فضلاً عن تأسيس شركته الخاصة للإنتاج الصوتي، أوكرا ترون 5000.

مايك بيرازا وباتي بيرازا

ويستضيف المعرض أيضاً نخبةً من الفنانين المبدعين مثل مايك بيرازا، المصمم الحائز على جوائز في استديو ديزني والذي شارك في تقديم أعمال مذهلة مثل ذا ليتل ميرميد وداك تيلز وفوكس آند ذا هاوند وريترن أوف أوز وعلاء الدين وبيوتي آند ذا بيست؛ إلى جانب حضور زوجته باتي بيرازا، أول فنانة تنضم إلى استديو والت ديزني، والتي أبدعت مجموعةً من الأعمال المميزة مثل ميكيز كريسماس كارول والعديد من الإعلانات التلفزيونية لديزني.

كما أكد القائمون على المعرض استضافة كل من بيج أوهارا، التي أدت صوت شخصية بيل في فيلم بيوتي آند ذا بيست؛ وزاك أجيلار، الذي لعب دور تانجيرو كامادو في أنمي ديمون سلاير ودور إيثر في أنمي جينشن إمباكت. ويستضيف نادي السينما منطقة لقاء النجوم التي تتيح للزوار فرصة الحصول على تواقيع والتقاط الصور مع نجومهم المفضلين والاستمتاع بجلسة أسئلة وأجوبة حصرية معهم.

وتشمل مسابقة الكوسبلاي لهذا العام ثلاث فئات، حيث يمكن للمشاركين في فئتي أفضل صناعة لأزياء الشخصيات وأفضل أداء على المسرح الفوز بجائزة قدرها 30 ألف درهم إماراتي، في حين يفوز جميع الأطفال المشاركين في فئة أزياء الشخصيات للأطفال بهدية مميزة. يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل من خلال هذا الرابط، حيث ينتهي موعد التقديم يوم 27 فبراير 2023.

وتوفر منطقة كوسبلاي سنترال الجديدة بالكامل فرصةً مذهلةً لمحبي الكوسبلاي والأنمي للقاء أهم محترفي تصميم أزياء الشخصيات على مستوى المنطقة والعالم والتعرف عليهم عن كثب، كما يمكنهم زيارة المتاجر العديدة لشراء الأزياء وإصلاحها والتقاط صور تذكارية استثنائية.

وتوفر منطقة معرض الفنانين ومعرض الفنانين الدوليين برعاية مانجا العربية الفرصة لاكتشاف آفاقٍ جديدة في مجال الإبداع والخيال والفن، إضافةً إلى التعرف على العباقرة وراء التحف الفنية المذهلة.

ويمكن للمعجبين في منطقتي البيع بالتجزئة والمنتجات الحصرية شراء مجموعة من المقتنيات والبضائع التي تحمل توقيع شخصياتهم المفضلة والعروض الحصرية والفنون المخصصة وغيرها. وتنطلق في فستيفال بلازا مجموعة كاملة من الأنشطة في الهواء الطلق، بما في ذلك عروض الكوسبلاي، ومسابقات الرقص، وتوزيع الهدايا، والعروض والفعاليات الترفيهية، والكاريوكي وغيرها. كما تضم المنصة منطقة عالم الأطفال، التي تشمل قلاعاً مطاطيةً وأنشطةً مخصصةً للأحبة الصغار، وقرية عشاق الطعام التي توفر حافلات وقوائم طعام مخصصة لهذه الفعالية الرائعة.

وأعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة عن توفير باقات جديدة لتذاكر كبار الشخصيات، ليتمكن الجميع من الاستمتاع بتجربة فريدة بصحبة نخبة من أهم النجوم؛ حيث يمكن للزوار حجز تذاكرهم لمقابلة نجومهم المفضلين على مدار الفعالية التي تستمر لثلاثة أيام.

ويقدم المعرض للمرة الأولى تذاكر حصرية لتجربة كبار الشخصيات الفاخرة والتي تشمل وقت انتظار أقل وقسائم للحصول على التواقيع والتقاط الصور مع المشاهير؛ في حين تشمل تجربة كبار الشخصيات المميزة 4 قسائم للحصول على تواقيع وصور مع النجوم.

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