وزيرة المالية: مجلس الوزراء وافق على استحداث 19142 درجة وظيفية لتثبيت العقود



افادت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بموافقة مجلس الوزراء على استحداث 19142 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وقال بيان للوزارة : إن “وزيرة المالية طيف سامي محمد عرضت حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استحداث 19142 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة ممن لديهم خدمة عقدية قبل تأريخ 2019/10/2”.

وأضاف البيان، أن “وزيرة المالية وبناء على ما تم عرضه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الثلاثاء الموافق 10 / 1 / 2023 برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حصلت الموافقة على تثبيت الفئات وفق ما جاء بالجدول للدرجات الوظيفية المعروض على المجلس وكالآتي:

• وزارة الزراعة دائرة البستنة 456

• وزارة الزراعة دائرة الثروة الحيوانية 180

• وزارة الزراعة/ البحوث الزراعية 462

• وزارة الموارد المائية/ مركز الدراسات والتصاميم 32

• وزارة الموارد المائية/ المصب العام 102

• وزارة الموارد المائية/ السدود والخزانات 113

• وزارة الإعمار والإسكان/ دائرة الأشغال والصيانة 8

• وزارة العدل/ التسجيل العقاري 29

• وزارة العدل/ دائرة كتاب العدول 86

• وزارة العدل/ دائرة التنفيذ 70

• وزارة العمل/ هيئة الحماية الاجتماعية 113

• وزارة الصحة/ المركز 277

• وزارة الثقافة/ دائرة الشؤون الثقافية 61

• التصنيع الحربي/ الصناعات النحاسية والميكانيكية 874

• محافظة البصرة/ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية 70

• محافظة واسط/ الإدارة العامة والمحلية 5

• محافظة واسط/ صحة واسط 1404

• محافظة ميسان/ العمل والتدريب المهني 7

• محافظة ميسان/ بلدية ميسان 6

• محافظة ميسان/ المؤسسات البلدية 2409

• محافظة الأنبار/ الطرق والجسور 16

• محافظة الأنبار/ زراعة الأنبار 771

• محافظة الأنبار/ الشباب والرياضة 190

• محافظة المثنى/ 2252

•محافظة الديوانية/ الطرق والجسور 5

•محافظة الديوانية/ البلديات العامة 42

•محافظة ذي قار/ بلديات ذي قار 4

•محافظة ذي قار/ دائرة صحة ذي قار 1824

•محافظة بابل/ حماية المنشآت 2

•محافظة البصرة/ هيئة ذوي الإعاقة 81

•محافظة ميسان/ ماء ميسان 778

•محافظة ميسان/ مجاري ميسان 377

•محافظة واسط/ الإدارة المحلية 2

•محافظة ديالى/ زراعة ديالى 67

•محافظة واسط 2573

•محافظة النجف/ صحة النجف 1869

•كلية الإمام الكاظم 520”.

وأكدت سامي، حرص وزارة المالية على ضمان حقوق مختلف الشرائح والفئات وفق ما نصت عليه القوانين والأحكام النافذة، بحسب البيان.

واوضح، ان “استمرار جهود كوادر الوزارة الاستثنائية تجاه التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات المتصلة بحسم كافة الاجراءات الخاصة بالاستحداث لكافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة”.

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