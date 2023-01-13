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أبوذيّات متنوعة

أبوذيّات متنوعة
د. حسن كاظم محمد
شَعْبَك يا عِراقي راسَه ما نَصَّه
وَلا يِقْبَل حِدودَه يِنگِسِم نُصَّه
وِلَـه دِستور لازِم يِلـتزِم نَصَّه
عَرب وَاكراد وِلباگي سِـويّه
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الحلوه بالسلف سَمّوها مَلحه
ماصخ طعم بس تْزيد مِلحه
لاكِن الحَچي الزايد بي ملحّه
لا مِـنّه هـدف ولا مَعْـنويّـه
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أمُر عَـلباب وَتْرك لَه دَلالَه
وَعِيدَن وَنسَه خَبَّلني دَلالَه
خِفْتِ الواشي مَر يَمَّه وْدِلالَه
حَچي الواشي قيمَه هامِشيّه
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صَديق الشهِم مِـنّ البِعِـد حَـيَّه
ثابت عل عهد ما ينگُلب حَـيَّه
صَـلّي عَـلْـنَبي آثار إله حَـيـَّه
حْساب الآخِـره يِحْـمي الْرَعـيّه
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أرْد اشبْهَك بالخَلگ چَنَّك مَلاك
لَمِع خَدَّك لاگلـي لْغَـيْري مَلاَگ
دوم أحلم بيك وِبْـيوم المَلاَگ (اللقاء)
وَشْكُر اللَّه نِعمتَه أحْسَن هديّه
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عِراقيـَّة أَصِل مِتكَحِّله بْلا مِيل
تِمْشي بْغَـنَج مِتْحَجّله بْلا مَيْل
أَتبَعَهه وَندَل أهَلهَه لو ألِف مِيل َ
وَدْعي مِنْ إلاهي الْقِسمَه لِـيّه
وإلى اللقاء

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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