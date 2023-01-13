أبوذيّات متنوعة

د. حسن كاظم محمد

شَعْبَك يا عِراقي راسَه ما نَصَّه

وَلا يِقْبَل حِدودَه يِنگِسِم نُصَّه

وِلَـه دِستور لازِم يِلـتزِم نَصَّه

عَرب وَاكراد وِلباگي سِـويّه

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الحلوه بالسلف سَمّوها مَلحه

ماصخ طعم بس تْزيد مِلحه

لاكِن الحَچي الزايد بي ملحّه

لا مِـنّه هـدف ولا مَعْـنويّـه

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أمُر عَـلباب وَتْرك لَه دَلالَه

وَعِيدَن وَنسَه خَبَّلني دَلالَه

خِفْتِ الواشي مَر يَمَّه وْدِلالَه

حَچي الواشي قيمَه هامِشيّه

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صَديق الشهِم مِـنّ البِعِـد حَـيَّه

ثابت عل عهد ما ينگُلب حَـيَّه

صَـلّي عَـلْـنَبي آثار إله حَـيـَّه

حْساب الآخِـره يِحْـمي الْرَعـيّه

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أرْد اشبْهَك بالخَلگ چَنَّك مَلاك

لَمِع خَدَّك لاگلـي لْغَـيْري مَلاَگ

دوم أحلم بيك وِبْـيوم المَلاَگ (اللقاء)

وَشْكُر اللَّه نِعمتَه أحْسَن هديّه

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عِراقيـَّة أَصِل مِتكَحِّله بْلا مِيل

تِمْشي بْغَـنَج مِتْحَجّله بْلا مَيْل

أَتبَعَهه وَندَل أهَلهَه لو ألِف مِيل َ

وَدْعي مِنْ إلاهي الْقِسمَه لِـيّه

وإلى اللقاء

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