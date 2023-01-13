إحالة معتز مطر ومحمد ناصر للمحاكمة الجنائية العاجلة.. تفاصيل



كتبت- منال رضاوي:

أحالت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، 111 متهمًا في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة باسم “طلائع حسم الإرهابية” للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا بإدراج عدد من المتهمين في القضية على قائمة الكيانات الإرهابية.

ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وجاءت أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين كالتالي: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى “طلائع حسم” ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالي من

خلال محاور عدة لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى “طلائع حسم” يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقيهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.

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