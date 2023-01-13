اتصالات مصرية كويتية لاحتواء فض مشاجرة الطلبة بالإسكندرية

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة أن اتصالات على أعلى مستوى لاحتواء الآثار السلبية لتداعيات تعامل الأمن المصري مع مشاجرة الطلبة الكويتيين والتي حدثت في الأيام الماضية في أحد مولات مدينة الإسكندرية وتوظيف هذا الحادث سياسيا من جانب بعض النواب الكويتيين المنتمين للإخوان ، فيما أكد مصدر أمني أنه لا صحة إطلاقا لاعتداء الأمن المصري على الطلبة الكويتيين وأنّ ما قام به الأمن هو فض الاشتباك بين الطلبة الكويتيين من جانب الأمن المدني داخل المركز والتحفظ عليهم لحين استدعاء الشرطة المصرية وهو ما أظهرته كاميرات المراقبة بالمركز وتم تحويل الطلبة إلى النيابة للتحقيق معهم حيث تم الإفراج عنهم .
وأكد المصدر أن الفيديو الصغير الذي عرض بوسائل التواصل لم يعرض الحقيقة الكاملة ، فيما اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الضجة التي أحدثتها تلك الواقعة هي تداعيات للجو المشحون بين البلدين بعد صدور قرار وزير الداخلية الكويتي بوقف استقدام العمالة المصرية لحين الإتفاق على قواعد جديدة تنظم استقدامهم لعدم دخول عمالة هامشية إلى البلاد ، وجاء هذا القرار بعد صدور قرار حكومي بإلغاء الربط مع وزارة القوى العاملة في مصر.
واعتبر نواب البرلمان المصري أن هذا القرار جاء في وقت غير مناسب حيث تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة أثر على انخفاض سعر عملتها في مواجهة الدولار وهو ما دفع أعضاء البرلمان المصري إلى التقدم بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان المصري ووزير القوى العاملة منتقدين صمت وزارة القوى العاملة المصرية إيذاء هذا القرار، ودعا النواب وزارة القوى العاملة بالتفاوض مع نظيرتها الكويتية لحفظ حقوق الجانبين والوصول إلى حقوق مرضية كما فعلت عدد من الدول التي لها عمالة بالكويت .
وفي السياق ذاته عبر عدد من الخبراء السياسيين عن خشيتهم من حدوث أزمة كبيرة في العلاقات المصرية الكويتية على المستوى الشعبي على الرغم من جهود الحكومتين تداعي الآثار السلبية للأحداث الأخيرة في ظل الأجواء المشحونة والتي لم تكن وليدة اليوم بل وليدة الأحداث التي وقعت عقب حرب الخليج حيث تعاملت شرائح من الكويتيين مع العمالة المصرية بالكويت بتعال على الرغم من وقوف مصر مع الكويت أثناء الحرب وهو الأمر الذي أحدث شرخا في نفوس المصريين الذين قورنوا بمعاملة العراقيين للمصريين في عهد صدام حسين والذي وصل إلى تطاول نائبة كويتية على المصريين والمطالبة بطردهم وزاد من توتر العلاقات قيام مصر بفرض رسوم 25 دولار على دخول الكويتيين لمصر وهو الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين الكويتيين ومطالبتهم بمعاملة المصريين بالمثل رغم المعونات التي قدمتها الكويت لمصر للخروج من أزمتها الاقتصادية .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط