اتصالات مصرية كويتية لاحتواء فض مشاجرة الطلبة بالإسكندرية



القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬‭ ‬أن‭ ‬اتصالات‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لاحتواء‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لتداعيات‭ ‬تعامل‭ ‬الأمن‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬مشاجرة‭ ‬الطلبة‭ ‬الكويتيين‭ ‬والتي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مولات‭ ‬مدينة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وتوظيف‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬سياسيا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬الكويتيين‭ ‬المنتمين‭ ‬للإخوان‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬إطلاقا‭ ‬لاعتداء‭ ‬الأمن‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬الكويتيين‭ ‬وأنّ‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الأمن‭ ‬هو‭ ‬فض‭ ‬الاشتباك‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬الكويتيين‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأمن‭ ‬المدني‭ ‬داخل‭ ‬المركز‭ ‬والتحفظ‭ ‬عليهم‭ ‬لحين‭ ‬استدعاء‭ ‬الشرطة‭ ‬المصرية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أظهرته‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬بالمركز‭ ‬وتم‭ ‬تحويل‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬للتحقيق‭ ‬معهم‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭ .‬

‭ ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الفيديو‭ ‬الصغير‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬الحقيقة‭ ‬الكاملة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبرت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬أن‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬أحدثتها‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬هي‭ ‬تداعيات‭ ‬للجو‭ ‬المشحون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الكويتي‭ ‬بوقف‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬المصرية‭ ‬لحين‭ ‬الإتفاق‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬تنظم‭ ‬استقدامهم‭ ‬لعدم‭ ‬دخول‭ ‬عمالة‭ ‬هامشية‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬،‭ ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬حكومي‭ ‬بإلغاء‭ ‬الربط‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

‭ ‬واعتبر‭ ‬نواب‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬حيث‭ ‬تعاني‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬سعر‭ ‬عملتها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الدولار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬إحاطة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬ووزير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬منتقدين‭ ‬صمت‭ ‬وزارة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬المصرية‭ ‬إيذاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ودعا‭ ‬النواب‭ ‬وزارة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬بالتفاوض‭ ‬مع‭ ‬نظيرتها‭ ‬الكويتية‭ ‬لحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الجانبين‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬حقوق‭ ‬مرضية‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬عمالة‭ ‬بالكويت‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬عن‭ ‬خشيتهم‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الكويتية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬الحكومتين‭ ‬تداعي‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأجواء‭ ‬المشحونة‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬وليدة‭ ‬اليوم‭ ‬بل‭ ‬وليدة‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬عقب‭ ‬حرب‭ ‬الخليج‭ ‬حيث‭ ‬تعاملت‭ ‬شرائح‭ ‬من‭ ‬الكويتيين‭ ‬مع‭ ‬العمالة‭ ‬المصرية‭ ‬بالكويت‭ ‬بتعال‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وقوف‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬أثناء‭ ‬الحرب‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أحدث‭ ‬شرخا‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬قورنوا‭ ‬بمعاملة‭ ‬العراقيين‭ ‬للمصريين‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬والذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬تطاول‭ ‬نائبة‭ ‬كويتية‭ ‬على‭ ‬المصريين‭ ‬والمطالبة‭ ‬بطردهم‭ ‬وزاد‭ ‬من‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬قيام‭ ‬مصر‭ ‬بفرض‭ ‬رسوم‭ ‬25‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬الكويتيين‭ ‬لمصر‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬آثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬بين‭ ‬الكويتيين‭ ‬ومطالبتهم‭ ‬بمعاملة‭ ‬المصريين‭ ‬بالمثل‭ ‬رغم‭ ‬المعونات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الكويت‭ ‬لمصر‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬أزمتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬‭.‬

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