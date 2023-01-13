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الإسلام المعمم بالجهل!!

“…فلا تكونن من الجاهلين…”
صرخة قرآنية سبقتها نداءات إقرأ , فكيف يكون المسلم من أمة الجاهلين؟
الذين يحملون رايات الإسلام , من حقنا أن نسألهم عن أي إسلام يتحدثون؟
إسلام المظهر أم الجوهر؟
إسلام الترائي أم إسلام الإيمان الصادق؟
كيف لمن يقول أنا مسلم , أن يمنع التعليم عن الإنسان أيا كان جنسه؟
هل المرأة في الإسلام ليست إنسانا؟
هل أن الإسلام منع التعليم عن النساء؟
هناك الكثيرون الذين يشوهون الإسلام , بتقديم شواهد ظلامية , وتفاعلات عدوانية ضد الإنسانية.
رفيدة الأسلمية كانت أول جراحة عربية مسلمة , ساندها النبي الكريم , ونصب لها خيمتها بمسجده في المدينة أثناء معركة الخندق كردهة طوارئ لتعالج الجرحى .
فالمرأة في الإسلام وقبله وبعده , كانت الخطيبة والشاعرة والحكيمة , والإنسانة المحملة بالمعارف والقدرات التعبيرية عن معاني الحياة وقيمها.
المرأة تقرأ وتكتب وتناظر , ولها مجالسها ونشاطاتها الثقافية , ومعظم الخلفاء كانت النساء تدير الحكم معهم , وكانوا يأنسون بآرائهن.
إن المرأة المتعلمة قوة , ومن يحرمها التعليم , يساهم بإضعاف الأمة , لأنه سيعطل نصفها , ويعوّق أجيالها , وهو سلوك ضد معايير وقيم الإسلام , الذي جاء به نبي العالمين.
فمن أين جاءت فتاوى تحريم التعليم.
لعن الله أصحاب الفتاوى الجائرة الذين بها يقتلون روح الدين!!
وإن الدين يسير فلماذا تعسروه وتنحروه؟!!
د-صادق السامرائي

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