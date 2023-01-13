الإسلام المعمم بالجهل!!

“…فلا تكونن من الجاهلين…”

صرخة قرآنية سبقتها نداءات إقرأ , فكيف يكون المسلم من أمة الجاهلين؟

الذين يحملون رايات الإسلام , من حقنا أن نسألهم عن أي إسلام يتحدثون؟

إسلام المظهر أم الجوهر؟

إسلام الترائي أم إسلام الإيمان الصادق؟

كيف لمن يقول أنا مسلم , أن يمنع التعليم عن الإنسان أيا كان جنسه؟

هل المرأة في الإسلام ليست إنسانا؟

هل أن الإسلام منع التعليم عن النساء؟

هناك الكثيرون الذين يشوهون الإسلام , بتقديم شواهد ظلامية , وتفاعلات عدوانية ضد الإنسانية.

رفيدة الأسلمية كانت أول جراحة عربية مسلمة , ساندها النبي الكريم , ونصب لها خيمتها بمسجده في المدينة أثناء معركة الخندق كردهة طوارئ لتعالج الجرحى .

فالمرأة في الإسلام وقبله وبعده , كانت الخطيبة والشاعرة والحكيمة , والإنسانة المحملة بالمعارف والقدرات التعبيرية عن معاني الحياة وقيمها.

المرأة تقرأ وتكتب وتناظر , ولها مجالسها ونشاطاتها الثقافية , ومعظم الخلفاء كانت النساء تدير الحكم معهم , وكانوا يأنسون بآرائهن.

إن المرأة المتعلمة قوة , ومن يحرمها التعليم , يساهم بإضعاف الأمة , لأنه سيعطل نصفها , ويعوّق أجيالها , وهو سلوك ضد معايير وقيم الإسلام , الذي جاء به نبي العالمين.

فمن أين جاءت فتاوى تحريم التعليم.

لعن الله أصحاب الفتاوى الجائرة الذين بها يقتلون روح الدين!!

وإن الدين يسير فلماذا تعسروه وتنحروه؟!!

د-صادق السامرائي

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