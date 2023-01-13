الدوام تحت الصفر

كتب .. د . خالد القره غولي

في الأيام القابلة يتعرض العراق إلى منخفض جوي بارد جدا قادم من سيبيريا

( شمال وشمال شرق روسيا ) سيؤدي إلى تأثر العراق به وإنخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر في المناطق الشمالية والوسطى وإحتمال سقوط كميات متفاوتة من الثلوج على جميع مدن العراق .. في الصيف اتخذت الدولة قرارا بإيقاف الدوام الرسمي في جميع دوائر ومؤسسات الدولة باستثناء الخدمية في حال وصول درجة الحرارة إلى الخمسين وهو قرار صائب جدا وصحيح لتفادي وقوع إصابات مرضية محتملة بين المواطنين وبخاصة صغار السن ، لذلك أجد أن تنتبه السلطات في الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى ضرورة متابعة حالة الطقس وعدم السماح بالدوام في بعض وزارات الدولة وتحديدا المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال وبعض الكليات لأن الجلوس في صفوف الدراسة معناه إصابة تلاميذنا وطلبتنا بأمراض بعضها قد يكون خطيرا .. فمعظم صفوف وقاعات التعليم من رياض الأطفال وحتى الدراسات العليا تخلو تماما من أي وسائل تدفئة وبذلك تتحول تلك القاعات والصفوف إلى مجمدات !

ولله – الأمر

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