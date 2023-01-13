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العراق يعلن تسلم اسبانيا 15 امرأة وطفلا من ذوي داعش من مخيم الهول في سوريا


2023-01-13

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الجمعة، تسلم السلطات الإسبانية 15 امرأة وطفلاً من رعاياها من ذوي داعش من مخيم الهول في سوريا.

وأعرب الأعرجي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على هذه الخطوة التي أقدمت عليها أسبانيا.

وجدد المسؤول الأمني العراقي، المطالبة من جميع الدول بالسعي لتسلم رعاياها من المخيم، لتجفيف منابع الإرهاب البشري وصولا لغلق بؤرة الإرهاب والظلام (مخيم الهول السوري).

ويضم مخيم الهول آلاف الأُسر النازحة اغلبهم من ذوي عناصر تنظيم “داعش” فروا من العراق بعد عام 2017 إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة مسلحي التنظيم.

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