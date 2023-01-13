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الهجرة تباشر تسجيل الاسر المتضررة من التصحر والجفاف كنازحين في ذي قار


بتوجيه من وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو…
باشر فريق عمل فرع الوزارة في محافظة ذي قار المشكل لغرض تسجيل النازحين بسبب التصحر والجفاف ، الاسر في قضاء الجبايش لغرض تسجيلهم كنازحين حسب التعليمات الموجه لهم ، وسيتم تدقيق الطلبات المقدمة بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من الدوائر ذات العلاقة في القضاء لتحديد الاسر المستحقة التي تنطبق عليها الشروط بعد تأييدها من قبلهم لتتمكن الوزارة من اعتمادها في قواعد بياناتها .

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