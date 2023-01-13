الوائلي يتفقد منفذي مطار البصرة وسفوان الحدودي ويصدر عدة توجيهات تخص خليجي 25



الجمعة, 13 يناير 2023



تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ، اليوم الجمعة، منفذي مطار البصرة وسفوان الحدودي فيما اصدر عدة توجيهات تخص خليجي 25.

وذكرت الهيئة في بيان انه: “استنادا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تستمر الزيارات الميدانية لرئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي الى منفذي مطار البصرة الدولي وسفوان الحدودي من اجل متابعة الاجراءات المتخذة في دخول وخروج جماهير بطولة خليجي 25”.

ووجه الوائلي بـ “الاستمرار في تقديم الخدمات لضيوف العراق والعمل على مدار 24 ساعه لمنع حصول اي تكدس او تأخير في مرور الوافدين”.

وتعد المنافذ الحدودية نقطه الشروع في تحقيق الاهداف المرجوة من الخطة المعدة من قبل اللجنه العليا المشرفة على البطولة لان المنافذ تمثل البوابة الاولى لتدفق المنتخبات والوفود الرسميه والقنوات الاعلامية والجماهير.

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