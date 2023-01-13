باستخدام ” الهبلة” شكاوى من القضاء على الثروة السمكية بنهر النيل بالصعيد

منظمة تحذر من انقراض الاسماك بنهر النيل بسبب الجراد الامريكى والتغيرات المناخية

بيان صحفى

رصدت منظمة العدل والتنمية ظاهرة قلة واختفاء الاسماك من نهر النيل ببعض محافظات الصعيد فى محافظة قنا وسوهاج واسيوط بسبب الاهمال من جانب هيئة الثروة السمكية وعدم وضع زريعة الاسماك بنهر النيل وعمليات الصيد العشوائى والصيد بالكهرباء بعدة مناطق بجانب انتشار جراد البحر الامريكى داخل نهر النيل

ورصد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى عدة شكاوى بسبب قيام عدد من الصيادين من محافظة كفر الشيخ بالصيد بمحافظات الصعيد بقنا وسوهاج وعدة مناطق باستخدام ما يسمى الهبلة وهى شباك ضيقة تقضى على زريعة الاسماك وتسببت بانقراض الاسماك والقضاء على الاسماك الصغيرة

وحذرنادى عاطف رئيس المنظمة من انقراض واختفاء عدة انواع من اسماك البلطى النيلى وانواع اخرى من الاسماك كالبياض واسماك السد العالى كما طالب مجلس النواب ووزارة الزراعة بالتحرك العاجل لانقاذ الثروة السمكية بنهر النيل بعد اختفاء الاسماك وانتشار كائنات الجراد الامريكى او استاكوزا المياه العذبة التى تدمر الثروة السمكية بجانب التغيرات المناخية وتاثيرها على اسماك نهر النيل

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