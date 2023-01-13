بسم الله الرحمن الرحيم

تحذير للعراقيين (لا تجعلون بطولة الخليج بالبصرة تجردكم من وطنيتكم) واحذروا (سلخ البصرة)

تحذير…للعراقيين لا تجعلون بطولة الخليج..سببا لتجردكم من وطنيتكم.. لاثارة النعرة القومية على حساب النعرة الوطنية الخالصة المتجرده من اي هوية جزئية ضيقة مذهبية او قومية او عشائرية او مناطقية.. كما نجد من يثير النعرة المذهبية على حساب النعرة الوطنية الخالصة.. ونتعجب كل البطولات التي قامت بدول الخليج لم تركز على اي مدينة بتلك الدولة الخليجية او غيرها.. وجرت مبارياة الفرق المشاركة بعدة مدن من الدولة التي تقام فيها…الا في بطولة الخليج (25) يتم التركيز على البصرة وليس العراق فعجبا؟ .. ولمتى يستمر محاولات اقليمية ودولية لمحو الشخصية العراقية تحت بدع قومية او دينية او مذهبية..

واحذروا محاولة سلخ البصرة من العراق بما يروج إعلاميا.. تمهيدا لسلخها جغرافيا

وكأن البصرة مختلفة عن العراق …ومحتلة منه…وكانها شعب مستقل بذاته عن ارض الرافدين…لسلخها عن امتدادها بارض العراق وسهلها الرسوبي..ومخطط فصلها لحرمان العراق من منفذه البحري الوحيد ومرتكز ثرواته النفطية واضعاف الكتله العربية الشيعية بوسط وجنوب..بتمزيقهم جغرافيا وديمغرافيا.. ..علما ٧٠ % من سكان البصرة اصلهم من العمارة والناصرية والديوانية وبغداد.. كما تشير لذلك مصادر.. ولنتذكر بان المؤامرات ضد العرب الشيعة وضد الامام علي كان المتامرين يتحصنون بالبصرة.. كلطحة والزبير وعائشة ضد الامام علي.. ومصعب ابن الزبير ايضا تحصن بالبصرة ضد العرب الشيعة بالكوفة بزمن المختار..ونذكر بان البصرة ليست كوردستان.. فلا يوجد فواصل جبلية او وديان او صحاري تفصل البصرة عن امتدادها لوسط وجنوب الرافدين وسهله الرسوبي.. و ديمغرافيا قبائل البصرة امتداد ديمغرافي لقبائل وسط وجنوب الرافدين..

.. فالعراق متعدد القوميات…والخليج اسمه التاريخي رافديني خليج البصرة…… لقرون…

فهل سمعتم مصر مثلا تغيير اسم قناة السويس لقناة العرب..نتيجة الصراع الاسرائيلي العربي على القناة…..الجواب كلا..لان المصريين يؤكدون هويتهم الفرعونية وخصوصيتهم المصرية تحت شعار مصري ..مصر اولا..فبقت قناة السويس باسمها المصري ولم تغير لقناة العرب.. فاين نزعتكم الوطنية الرافدينية لوطنكم وارضكم ارض الرافدين

. ونحذر.. البصرة محطة صراع فارسي سني لابتلاعها…

فايران تعتبرها ايرانية وطرحت خارطة لا تشمل البصرة والعمارة وضمتها لايران…والخليج يعتبرون البصرة سنية ويريدون ضمها للكويت.. ولولا زحف العرب الشيعة للبصرة بالعقود الاخيرة من العمارة والناصرية والديوانية وحتى بغداد.. وترجيحهم كفة العرب من جهة فمنعوا ضمها لايران..ورجحو بنفس الوقت كفة الشيعة فمنعوا ابتلاعها من قبل الخليج..الذي يهيمن على حكمهم السنة.

ونحذر أيضا من محاولة تجميل الوجه القبيح للطبقة الحاكمة فسادا …

وتجميل صور دول تامرت على العراق على حساب دولة جاورة قذرة أخرى تامرت عليه.. عبر بطولة الخليج..فكلاهما يجب الحذر منه.. وننبه. .بأن العراقيين استقبلوا الخليجيين بحفاوة ليس اساس لكونهم عرب…ولكن لان الخليج والعراق امتداد لبعضهم البعض….وكل سواحل الخليج كان يطلق عليها ولاية البصرة وتشمل أيضا الأحساء والقطيف والبحرين والأحواز وتشمل الامارات ..والكويت..ولا ننسى الخليج امتداد لحضرة سومرية وبابلية وخير دليل ارض ادمن المقدسة للسومرية تتواجد بالبحرين..

علما ما جرى من ترحيب بالوفود الخليجية جزء منه نكاية بايران الشر

التي تعيث الخراب والفساد والتفرقة بين العراقيين وتنهب خيراته ومنها العملة الصعبة .. وهي حجر عثرة أمام نهوض العراق صناعيا وزراعيا وبمجال الطاقة..لترهن العراق ومستقبلة باطماعها الفارسية بارض الرافدين.. ولا ننسى حب العراقيين للخليجيين خاصة ليس لكونهم عرب كما قلنا..والدليل العراقيين ارجعو المصريين بقبور طائرة بالثمانينات…ولحد اليوم يكره العراقيين اليوم الاسود الذي دخل المصريين للعراق بزمن المقبور صدام..للتلاعب الديمغرافي فيه…ضمن مخطط المخابرات المصرية الرذيلة .. لاختراق العراق ديمغرافي.

ولنتبه لخسة اسعد العيداني..

فكويتي قبل سنة انتقد الوضع البائس لواجهة شط العراق ووضعه الرديء …فالعجيب رد المحافظ الفاسد اسعد العيدابي بأنه سيجعل شط العراق يختلف جذريا…السؤال بانتفاضة تشرين استشهد وجرح ٢٥ الف وخرج الملايين.. …ولم يتغير شيء..وبمجرد اجنبي انتقد وضع بائس غيرتوا وعملتوا على تجميل واجهة شط العرب..عود ليش.. العراق يحتاج لتحالف دولي ضد الفساد وكذلك لاعمار العراق.. كالتالي الدولي ضد داعش..فالفساد اخطر من الإرهاب.. فالفساد منبع الإرهاب وسوء الخدمات والبطالة المليونية والعوز والفقر وازمة السكن وانهيار القطاعات الاقتصادية من صناعية وزراعية وخدمة وكهرباء وغاز وغيرها..

وللخليجيين لا تقعوا بخطئكم السابق….فجملتم وجه المقبور صدام… واليوم مسؤولين فاسدين

والضحية اهل العراق بالثمانينات..واليوم تجملون وجه الفاسدين كاسعد العيداني…الذي اثرى بالمال الحرام… واعلمها صلتكم بالعراق مع شعبه الذي رجب بكم وليس بالأنظمة الحاكمة طغيانا كصدام والبعث المقبورين او بنظام فاسد كالذي يحكم اليوم..

ونحذر من مخاطر مصر وايران وابتلاعهما للعراق ..

فكما ان إيران تخدع الشيعة العرب لابتلاعهم ..تحت بدعة الجمهورية الإسلامية في إيران..فمصر القذارة خدعت العراقيين والعرب تحت شعار الجمهورية العربية المتحدة وعاصمتها المصرية القاهرة وفرعونها المقبور جمال عبد الناصر المصري..لابتلاع العراق وسوريا…اي اخضاع بغداد لمصر تحت شعار البترول العراقي بجيب والبلح اي التمر بالجيب الاخر..اي بجيب المصريين.

.. ولماذا يا عراقيين كرمكم للغريب…وفقدان شخصيتكم أمام الغريب ..

فالذي يسمع كرمكم للغريب يظن لا يوجد فقير بالعراق…في وقت نسبة كبيرة من الشعب العراقي تحت خط الفقر.. فتقيمون الولائم للغرباء من ايرانيين وخليجيين.. في وقت العراق يفتك بملايين منه العوز والحاجة ..

فرحم الله الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم…الذي اراد ابراز الشخصية الرافدينية

المتميزه ورفض الاطماع المصرية والايرانية بالعراق تحت شعار الجمهورية العراقية الخالدة…فتم قتله وحتى قبر لم يبقون له اعداء العراق من قوميين واسلاميين.. فالزعيم اراد للعراق شخصيته المستقلة ورفض جعل العراق مجرد عاهرة مرة بحضن عربي ومرة بحضن ايراني ومرة بحضن تركي ومرة بحضن شيوعي سوفيتي..

فالسموم الثلاث على مائدة السياسة العراقية هم..القوميين والاسلاميين والشيوعيين..

الذين شرعوا الخيانة بأسم العقيدة الاممية.. فالدوري شرع الخيانة للعراق لصالح مصر القذارة.. فالاسلامي الشيعي شرع الخيانة للعراق لصالح إيران الشر.. الإسلامي السني شرع الخيانة للعراق لصالح دولة الخلافة الخرافي.. والشيوعي شرع الخيانة للعراق بالولاء للاتحاد السوفيتي واليوم لروسيا.. ……. ..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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