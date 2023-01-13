تنفيذاً للبرنامج الحكومي …وزارة الهجرة : قرابة ال (1800) أسرة نازحة تبدي رغبتها بـ “الاندماج” في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية

وجهت وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، موظفي فروع الوزارة في بغداد و المحافظات الوسطى والجنوبية، الاستمرار باستقبال وتسجيل الاسر الراغبة بالاندماج والاستقرار في المحافظة المضيفة .

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حيث سجلت فروع الوزارة خلال الاسبوع المنصرم (241) اسرة رغبت بالاندماج والاستقرار في محافظات ( بغداد ٫واسط ٫ديالى ٫كربلاء المقدسة ٫الديوانية ٫البصرة ٫ميسان ٫ذي قار والمثنى ) .

فيما تشير احصائيات فروع الوزارة ان اعداد الاسر المسجلة بالاندماج الكلي بلغ (1,787) اسرة، جاء ذلك بعد التوعية المباشرة من فرق الوزارة الميدانية للاسر النازحة وبالتعاون مع الحكومات المحلية .

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