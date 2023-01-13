جاء الحقّ و ظـهر أمر آلله

عزيز حميد مجيد

يا أهلنا الأعزة: يا كل الناس:

هذا نداء كونيّ للعالم أجمع :

سلام من السلام … و بعد :

ألعالم في خطر .. وكل يوم يزيد رويدا .. رويداً ويتجه نحو الأسوء بتفكيك الناس و تقسيم البلدان و زرع الفتن و التفرقة عبر الكذب و النفاق و الغيبة و التزوير لفناء مليارات من البشر .. و قد يتذكر الأذكياء بأني نبّهت لهذا الموضوع قبل عقود و كرّرت تنبيهي ذاك مرات و مرات مع بدء الألفية الثالثة, و أؤكد لكم الآن و بقوة, بأنّ الخطط الجهنمية للشيطان .. بل للشياطين البشرية المصابة بآلأمية الفكرية تُنفّذ بدقة عبر حكومات جاهلية متحاصصة لقوت الفقراء و بلا أن يحس أو يعرف الناس بما يجري عليهم!

حياكم الله في محافظاتنا المنكوبة و في بغداد و الكوت و كل بلادنا بل و بلاد العالم أجمع .. أرجوكم إنتبهوا لما يجري بشكل قانوني و بغطاء الأنسانية و الديمقراطية و الأسلامية و الليبرالية و العدالة و وووو غيرها من المصطلحات الكاذبة التي يريد الداعي من ورائها إستغلالكم لسرقة أموالكم و حياتكم و فرصكم ..

أرجوكم .. و كم رجوتكم لأنفسكم على الأقل .. إن كنتم لا تحبون جيرانكم و أصدقائكم و عوائلكم و أبنائكم, فألاجيال القادمة ستلعننا جميعأً و لا تكونوا أنانيين لا يهمكم سوى خبز يومكم و عيشتكم التي يتحكم بها أسوء أراذل العالم من الأحزاب و الحكومات و إسيادهم !

إفتحوا المنتديات الفكرية و الثقافية و الفنية و المسرحية و التشكيلية و كل لون فني و موسيقي و ثقافي و فلسفي .. لتفعيل الفكر و الثقافة و الحكمة في قلوب الناس التي ماتت بسبب لقمة الحرام التي إنتشرت في الأرض .. ولا تخافوا منها (الثقافة) كما تخاف الحكومات و الاحزاب و السياسييون الشياطين الجهلاء من زيادة الوعي الذي يسبب خسارة مناصبهم الحرام و أموالهم التي يسرقوها بإسم الله و القانون و الحصص؛

ألثقافة .. و حتى الرأي الآخر مهما كان مُرّاً تُثير و تسبب تنوع الأفكار و تفعيل النقاشات المثمرة و تكشف مواطن الخلل و الصواب و تنتج الوعي و التقدم في حياتنا ..

ألثقافة خلاص لكم من عذاب الدارين .. من محنة (الجّهل) ألّتي ألمّت بكم من حيث لا تشعرون و الذي يعتبر في قانون السماء من أعظم الذنوب لأنه قرين الظلم!

ألثقافة تُحقق لكم الحياة السعيدة لأنها تبني لكم المدارس و المستشفيات و تُحسّن معيشتكم و رفاهكم و علاقاتكم الأجتماعية خصوصا مع الزوجة و الأبناء و الأهل و تُعلّيّ شأنكم و تُحصّنكم بعكس الجهل تماماً .

ألثقافة تنقذكم من الهم و الغم و الأمراض و العوز و التبعية و الذلة و المشاكل و النهب و السلب الذي تتعرضون له بشكلٍ منظم و دائم و في كل لحظة و ساعة و تحت مظلة آلقانون للأسف و تصفقون للفاعلين.

ووووووو …. ولا تكونوا كأؤلئك الذين حصروا عقولهم في عشيرة أو مجلس أو مؤسسة أو حزب أو كيان أو حتى مذهب مغلق على نفسه لا يرون بسببها سوى أرنبة أنوفهم بسبب ما ورثوه من تأريخ مؤدلج!؟

أنت أيّها المثقف العراقي ؛ البغدادي؛ ألبصراوي؛ ألموصلي؛ الكيتاوي؛ الناصري؛ الرميثي؛ البدراوي و الجصاني و الزربطي و كل المدن و حتى الدول و القارات : عليكم بكسر آلشرنقة التي أحاطها بكم أحزاب الجهل البعثيية و القومية و أمثالها من الأحزاب التي ترفع شعارات براقة – أهل الحزب نفسه لا يدركونه بل لا يؤمنون به – إنما يرفعون شعارات كآلدّيمقراطية و الأنسانية و الشيوعية و الأسلامية و الدعووية و خدمة الناس و نشر العدالة و غيرها لتخديركم كي يسرقوكم و كما فعلوا للآن, بحيث عمقوا الفوارق الطبقية و الحقوقية و الأمتيازات و غيرها ..

محبتي لكل (أدمن) واعي و مثقف ليس فقط يرفع القيود عن الثقافة .. بل و يسعى لنشر الثقافة حتى و لو كانت تخالف رأيه لأنه على الاقل سيعرف مواطن الخلل و الضعف في عقيدته بقياسها مع المخالف ..

و تباً للجهلاء الذين ما زالوا يقدسون الغباء و التحزب و التقليد الأعمى و حصر الثقافة ضمن عقله المحدود جداً بعيداً عن التكييف و المقارنة للحصول على أشهى و أحسن الثمار.

يقول كنفسيوش : أمام الأنسان ثلاث طرق في الحياة؛

الأول : يمرّ عبر التقليد و هو أسهل الطرق .

ألثاني : يمرّ عبر التجرية و هو أصعب الطرق.

ألثالث : يمرّ عبر الفكر و هو أسمى الطرق ..

ألحكومات تُقلّب الأمور و تُخفي الحقائق لأنهم يبتغون الفتنة و الفساد, فتوبوا .. بعد ما جاء الحقّ و ظهر أمر الله و هم كارهون!

فألزموا الفكر و المنتديات لأنه الأرقى و الأفضل لتحقيق الغاية من الوجود, و الفكر الكوني أمامكم و بخدمتكم عبر الرابط التالي و عبر أي سؤآل:

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC%D9%8A-pdf

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