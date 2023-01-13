حكومة الإقليم تبني أطول جسر في كوردستان والعراق في إدارة كرميان المستقلة



تواصل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان جهودها لبناء بنية تحتية قوية لإقليم كوردستان، وفي هذا الإطار تنفذ أهم مشروع لطريق استراتيجي في إدارة كرميان المستقلة.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان، أن “جسر آوه خيري هو جزء من مشروع طريق كلار – دربنديخان، حيث يربط إدارة كرميان المستقلة بمحافظة السليمانية، وبهذا سيتم بناء أطول جسر في إقليم كوردستان والعراق”.

من جانبه قال مدير الطرق في إدارة كرميان المستقلة عدنان خليل في تصريح لدائرة الإعلام والمعلومات، “يتم بناء الجسر ضمن مشروعٍ مهم”، مؤكداً أنه “جزءٌ من مشروع إستراتيجي يتم تنفيذه في إدارة كرميان”.

وتابع “لكن بسبب الأزمة المالية العمل فيه ليس بالمستوى المطلوب، حيث لا يزال العمل فيه يجري ببطء إلى حد ما”.

وأضاف خليل “يتكون الجسر من 38 مصدراً بطول 1200 متر وجانبين على كل طرف وبعرض ستة ونصف متر وبارتفاع 18 متراً، فيما تنغرس الأعمدة الساندة للجسر بعمق 14 متراً تحت الأرض”.

وأكدت الدائرة أنه “حتى الآن تم الانتهاء من ما نسبته 50% من أعمال بناء الجسر، وعند إكتماله بنسبة 100% سيكون أطول جسرٍ في كوردستان والعراق”.

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