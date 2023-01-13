خلافات زوجية .. ربة منزل تتخلص من حياتها بقرص حفظ الغلال بطهطا



سوهاج- مظهر السقطي

استقبل مستشفى طهطا، العام ربة منزل في العقد الرابع من العمر، تقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصابة بحالة إعياء إثر تناولها قرص لحفظ الغلال بسبب خلافات زوجية وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي، ولفظت انفاسها الأخيرة أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول “صفاء . ع . أ . ح” 40 سنة ربة منزل تقيم دائرة مركز مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفـيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز

لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من زوجها “جمال . ع . ع . ع” 55 سنة موظف ونجلتها “أميمة . ج . ع . ع” 20 سنة طالبة ويقيمان بذات الناحية قررا قيام المذكورة بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل مما نتج عنه إصابتها ووفاتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك .

كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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