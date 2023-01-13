سياسي مستقل يحدد 3 أهداف لصلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها الصدر



اعتبر السياسي المستقل ليث شبر، اليوم الخميس، أن صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هي الخطوة الأولى للحراك الصدري “المدوي” في المرحلة القادمة.

ووصف شبر في لقاء متلفز كل من يعتقد بأن التيار الصدري والجمهور الصدري أو (مقتدى الصدر) سينسحب من العملية السياسية، بأنه “واهم”.

وأضاف بأن “صلاة يوم الجمعة المرتقبة، تعد خطوة اولى لبث المعنويات في صفوف القيادات الصدرية”، حسب تعبيره.

وأوضح بأن “الصلاة الموحدة ستكون استقراءً لواقع التيار الصدري اليوم، ومدى تماسكه حول قيادته”.

وأكد بأن “دعوة الصدر للصلاة الموحدة تعتبر رسالة للقوى السياسية الحاكمة بأن التيار الصدري مازال موجوداً”.

وأوضح شبر بأن “الخطبة قد لا تتضمن كلاماً سياسياً، بل مجرد إيحاءات سياسية برسائل هادفة” حسب وصفه.

واختتم بالقول “صلاة الجمعة ستكون الحراك المرتقب للتيار الصدري والذي سيكون مدوياً في المرحلة القادمة، ويعتمد عليه في تصحيح مسارات مايجري اليوم”. حسب تعبيره.

تحرير: ليندا.ر

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