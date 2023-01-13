(فيديو وصور) إلهام شاهين تكشف تفاصيل ضبط زوجها في غرفة سهير رمزي| رد فعل عادل حسني



إلهام شاهين وسهير رمزي وعادل حسني

كتبت – نوران خيري:

حلت الفنانة المصرية إلهام شاهين، ضيفة برنامج “السيرة” والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ويذاع على قناة DMC، وكشفت شاهين عن أسرار في حياتها الخاصة جعلتها تتصدر عناوين الصحف والمواقع.

إلهام شاهين تكشف عن أسباب طلاقها من عادل حسني

كشفت إلهام عن زيجاتها السابقة وعن سبب طلاقها من المنتج عادل حسني وقالت :” اتجوزت من عادل وكان فرق السن بينا 25 سنة، كان عنده شركة سياحة عظيمة ومراكب سياحية فخمة، وبعد سنتين من الزواج حد قالي هو بينتج عادل حسني بينتج، ساعتها قولت لا اكيد تشابه أسماء، سألته وأنكر وقالي أنا عايز أخرجك من الوسط دة أقوم انا أدخله انتي بتهزري”.



وتابعت الهام شاهين :” قبل نزول الفيلم في صالات السينما، لف بيه بالعربية طول الليل عشان مانتخنقش في البيت مكنش عارف يقولهالي أزاي وفي الأخر اعترف وقالى أنا انتجت الفيلم ده بسبب ضغط أصدقائي، ودي أخر مرة”.



عادل حسني يكذب على الهام شاهين لثاني مرة

قالت إلهام شاهين خلال لقائها في البرنامج :” قرأت أن عادل حسني ينتج فيلم أخر لسهير رمزي، وعندما واجهته قال لي “أنتي مجنونة أنتي بتجيبي الكلام ده منين مفيش الكلام دة”، وعندما كنت في أستوديو الأهرام جاء صحفي وكان يريد مقابلة معي وقال “أنا حظي حلوة اوي ده انا لسة عامل موضوع من الدكتور عادل حسني”.

وأضافت الهام شاهين :” وقال الصحفي قابلته في استديو النحاس في غرفة سهير رمزي، وأخذت سيارتي وذهبت مسرعة إليه”.



عادل حسني يخون إلهام شاهين مع فنانة شهيرة

تعرضت إلهام شاهين إلى الخيانة من قبل زوجها الأول عادل حسني، وقالت خانني مع إحدى الزميلات ولم تقم بمواجهتها.

قالت إلهام شاهين :” كانت زميلة وليست صديقة لذلك لم أقم باللوم عليها، كما أني لم أواجهها لأن العيب ليس عليها بل على الزوج الذي سمح بحدوث ذلك، لا أعرف كم مرة تعرضت خلالها للخيانة ولكن الأكيد أنني تعرضت لها، ولم أسامح زوجي آنذاك وانفصلنا للمرة الثانية”.



عادل حسني يخون إلهام شاهين مع فنانة شهيرة

تعرضت إلهام شاهين إلى الخيانة من قبل زوجها الأول عادل حسني، وقالت خانني مع إحدى الزميلات ولم تقم بمواجهتها.

قالت إلهام شاهين :” كانت زميلة وليست صديقة لذلك لم أقم باللوم عليها، كما أني لم أواجهها لأن العيب ليس عليها بل على الزوج الذي سمح بحدوث ذلك، لا أعرف كم مرة تعرضت خلالها للخيانة ولكن الأكيد أنني تعرضت لها، ولم أسامح زوجي آنذاك وانفصلنا للمرة الثانية”.







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