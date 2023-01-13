ياليتهم لم يأتوا من مقابرهم ولملموا اشياعهم وانصرفوا وبلا رجعة

الاستشاري هشام جليل

لا بد من الاشارة الى طبيعة العلاقات العراقية التاريخية والسياسية مع الدول المجاورة، وقد شهدت حقبة ما بعد ۲۰۰۳ م تغيرًا جذريًا وتوترًا في أعماق العلاقات الدولية الإقليمية، ومن مقتضيات هذه الورقة البحثية التعرض لهذه التغيرات والتوترات، ومن هنا تكمن أهمية البحث في شقين أساسيين، وهما العملي والعلمي:

أ – الأهمية العملية: يعتبر البحث محاولة للمساهمة في إيجاد بدائل عملية تكتيكية من شأنها تعمل على تطوير العلاقات السياسية للإدارة العراقية، وصد التدخلات الدولية، وتوحيد صف القوى السياسية الوطنية في مواجهة التكتلات الأخرى التي تراعي مصالحها الخاصة على حساب جموع الشعب العراقي.

ب – الأهمية العلمية: وتكمن في المساهمة في تطوير النظم والأدوات البحثية في حقل العلوم السياسية المعاصرة، من خلال انتهاج الأدوات البحثية المتعارف عليها أكاديميًا، لتتبلور في النهاية مرجعا أدبيًا سياسيًا يمكن أن يعتمد عليه الباحثون والدارسون المهتمون بالدراسة والبحث في وسياقات العلاقات السياسية، وتطوراتها لا سيما تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

فقد شهدت العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام ۲۰۰۳ تغيرًا جذريًا في كافة المسارات والأصعدة لا سيما مسار السياسية الدولية والإدارة الاستراتيجية المحلية، وترتب على ذلك سقوط أجهزة الدولة، ودخلت في عاصفة من العنف المسلح.

وعلى الرغم من جلاء الاحتلال الأمريكي منذ ۲۰۱۱؛ إلا أن آثاره السلبية ما زالت موجودة في مكنونات وسياقات السياسة العراقية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن العراق في مقدمة الدول التي ينتشر بها الفساد السياسي والمالي، وتشير أصابع الاتهام في هذا الصدد إلى القوى العميقة، أو الدولة العميقة المسيطرة على الساحة السياسية العراقية، وخاصة من بعد عام ۲۰۱4 الذي شهد ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي؛ ولذا نعرض من خلال ورقات البحث التالية مكونات الدولة العميقة عموما وفي العراق خصوصا، نظرًا لخطورتها في مسار العلاقات السياسية والإنسانية.

سألوا الزعيم النازي أدولف هتلر قبل وفاته: من أحقر الناس الذين قابلتهم في حياتك ؟؟. فرد عليهم: أحقر الناس الذين قابلتهم في حياتي هم أولئك الذين تنكروا لأوطانهم, وأعانوني على الإساءة لشعوبهم. .

فقد ظهر من العراق من يعدد أفضال الكويت علينا, فيمتدحها تارة, ويثني عليها تارة أخرى, ووصل به الغباء إلى سرد تلك الأفضال, التي (تكرمت بها الكويت على العراق), فالكويت في نظر (عماد مكية) مدير شركة (زين) للاتصالات, هي التي أنقذت الشعب العراقي من عصور الجهل والتخلف, وهي التي انتشلته من دهاليز الظلام, وهي التي فتحت أبواب (الخير) على ربوعه وروابيه, وكأنه لا يعلم أنها هي التي استجمعت صواريخ الدنيا كلها لدك مدننا وحرقها ونسفها وتدميرها, وهي التي سخرت مطاراتها ومنافذها الحدودية لجرذان الصحراء, وخفافيش البنتاغون, وقروش المارينز, وضباع بلاك ووتر, وصعاليك الدبدبة ليشنوا غاراتهم الحاقدة علينا, وينسفوا بنيتنا التحتية والفوقية والوسطية. .

ثم يعود (عماد مكية) ليضع المبررات والمسوغات لخناجر البند السابع, ويجمّل صورتها البغيضة, فهو يرى: (( إن التعويضات التي يدفعها الشعب العراقي حق من حقوق الكويت الشرعية, كفلته لها المواثيق الدولية, ويرى إن شركة (زين) تمثل إحدى العلامات الفارقة لأفضال الكويت الكثيرة على الشعب العراقي, وان الذين ينكرون هذه الأفضال أغلبهم من ناكري الجميل)). .

لقد استفزتنا تصريحات هذا المنافق المنتفع من همرات الغزاة, المتمسح بأذيالهم, الذي باع ضميره الوطني بثمن بخس, وتنكر لعراقيته وإنسانيته, وتجاهل القنابل العنقودية والفسفورية والحمم, التي صبتها الطائرات فوق رؤوس أطفال العراق من شماله إلى جنوبه, وتجاهل قوافل الشهداء الذين سقطوا بعد الغارات, التي شنتها الصواريخ المنطلقة من أوكارها في الكويت, وتجاهل قوافل الأرامل والأيتام, التي خلفتها الفيالق الحربية المتجحفلة في حفر الباطن, وتجاهل الحصار الاقتصادي والثقافي والإنساني والغذائي, الذي فرضته علينا اللجان الدولية بتحريض من الكويت وقطر. .

ليست غريبة علينا هذه اللهجة المدفوعة بدوافع المصالح اللئيمة الضيقة, فقد اعتدنا سماعها من أصحاب الوجوه الزئبقية, ولم تكن ثرثرة (عماد مكية) مختلفة عن تصريحات الكويتي محمد باقر المهري يوم 28/2/2012, والتي قال فيها: ((على الشعب العراقي أن لا ينسى فضل الكويت عليه)).

الحقيقة إننا لسنا هنا بحاجة للرد على المهري, ولا على التبريزي, ولا على تابعهما (قفة), ولن تؤثر علينا مثل هذه التصريحات الاستفزازية التافهة, فالعراق عراق والكويت وكويت, وشتان بين مهد الحضارات الإنسانية كلها, وبين الدويلات الخليجية الصغيرة, التي خرجت توا من ثقوب الأبراج النفطية, ولا مجال للمقارنة بين إمارات النفط والغاز وبين مثوى الأبطال, ودار الخلافة, وصومعة الأئمة, ومهبط الرسالات, وبوابة الشرق, ومنارة العلم, وقلعة الجهاد, وأرض السواد, وأقوم البلدان قبلة, وأعذبها دجلة, وأقدمها تفصيلا وجملة. .

لكننا نتوجه لأصحاب الحل والعقد في عموم المدن العراقية بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات, ونناقشها مع قادة الكتل السياسية المتنافرة والمتضافرة, من اجل أن نضع النقاط على الحروف, ونسمع منهم ما يقولونه بهذا الخصوص بعد اطلاعهم على التصريحات المتكررة, التي صرنا نسمعها هذه الأيام عن أفضال الكويت على العراق, وأفضال إيران على العراق, وأفضال تركيا على العراق, وأفضال الأردن على العراق, وأفضال (حسنة أم اللبن) على العراق, فهل سيأتي علينا اليوم الذي نسدد فيه فاتورة هذه الأفضال من عائدات النفط ؟, وهل يتعين علينا أن نمنح الأقطار (المتفضلة علينا) المزيد من التنازلات الحدودية حتى نسدد ما بذمتنا من ديون إضافية و(نرد لها الجميل) ؟, وهل بات من حق الانتهازيين العاملين في الشركات الاستثمارية أن يسيئوا إلينا وهم داخل العراق ونسكت عنهم ؟, وهل صرنا ملطشة للأقزام والصغار والمسوخ البشرية والكائنات الطفيلية؟, وهل من العدل والإنصاف أن يكون هذا حالنا في مواجهة هذه القرود المتقافزة فوق رؤوسنا ؟. .

لقد اختار الله العراق من بين أقطار السماوات والأرض ليكرمه بالمكرمات العظيمات, ويجعله مهدا للحضارات, ومنطلقا للسلالات, هنا هبط سيدنا آدم من الفردوس إلى جنات عدن عند اقتران دجلة بالفرات, فتشرفت (القرنة) بولادة الأهوار, ووقف الأنبياء بباب الإله (باب إيل), فكانت (بابل) رمزا للسبي البابلي, وأبحر سيدنا نوح بسفينته من قرية الرب (كروب إيل), فتشرفت (كربلاء) بولادة شمس الحرية والإنعتاق من الظلم, واجتمعت الآلهة الأربعة في (أرب إيل) فتحصنت قلعة (أربيل) ضد قوى الشر, وفي (أوروك) ولد سيدنا إبراهيم, فصارت زقورتها عنوانا لولادة خليل الله, ورمزا لارتباط (أوروك) بعروق الميزوبوتاميا المقدسة, فتشكلت حروف اسم (العراق) من (أوروك) على الألواح الطينية النقية, فكتبوا اسمه أول مرة بالخط المسماري, ثم كتبوه بكل اللهجات الآرامية السامية, فتمرد (النمرود), وسار أتونابشتم على وجه الماء, وثار الثور المجنح, وزأر الأسد البابلي, وولدت عشتار, وتموز, وشبعاد, وحمورابي, ونبوخذ نصر, وآشور بانيبال, وجلجامش, وإنليل, وأنكيدو, وعاش السومريون والكلدانيون والبابليون والآشوريون والأكاديون في هذا السهل الرسوبي العظيم قبل ولادة أمريكا وزبانيتها بآلاف القرون, فكيف تفضل علينا هؤلاء ؟؟. . .

ختاما نقول: لقد تعلمنا في مدارسنا البحرية الأولية إن من يعش في النهر عليه أن يصادق التمساح, ولكن ليس إلى الحد الذي تصبح فيه الشواطئ مفتوحة للضفادع لكي تتطاول علينا بنقيقها, وتزعجنا بهذه الأساليب الدونية الرخيصة. . .

وصلت بهم الدناءة السياسية أنهم تاجروا بجثامين الشهداء وجماجم القتلى كإعلانات مدفوعة الثمن للوصول إلى كراسيهم، فَتراهم يتراقصون كما تتراقص الغانية.

طموح مُفرط إلى السُلطة يُسكِر مُدمنِها لامثيل له إلّا في نظامنا السياسي إلى حال تغيرهم وفق ما تقتضيه الضرورات وتبيحه المرغوبات، فمرةً يتحول السُلطوي من رئيس وزراء إلى وزير، وآخر من برلماني إلى مُستشار، وبعدها من فاشل إلى أفشل، فهل هناك شهوة سُلطوية أكثر من هذه، لا يُعيرون تلك الأهمية للكفاءة والمِهنية أو حتى حب الوطن والشعب، بل أصبحوا كأنهم ذلك الطاغوت الذي أمسك بفانوس علاء الدين السحري وفي نيته تحقيق مآربه في السير بما سار عليه الطواغيت.

حروبهم المُستعِرة حول السُلطة والنفوذ لا ندري متى وأين ستنتهي؟ لأن العقلانية تُخبرنا أنها ماضية في الاستمرار إلى أن يكون هناك قاتل ومقتول وليس بين مُنتصر وخاسر.

حَوّلوا السُلطة إلى غاية وليست وسيلة مزّقت عقول البُسطاء وجعلتهم يقرفون حتى من زمنهم ومكانهم الخاطئ، أحالوا لهم نعمة الحياة إلى نقمة يتمنون زوالها بفضل هؤلاء السُلطويون الذين عاثوا في الأرض فساداً.

لقد فضحتهم تلك السُلطة التي يتصارعون على مغانمها في التجرد من الإنسانية والشعور بآلام الآخرين والإحساس بمعاناتهم، كشفتهم شخصيات مُركّبة ممزوجة بالكُره والنِفاق والحِقد على كل من حولهم وفي توجه بوصلة تفانيهم إلى المال والثروة والنفوذ ليس أكثر ولهذا لن يتخيلوا جنتهم بلا سُلطة تُحيط بهم.

عند الحديث عن شَبَق السُلطة، هل وصلنا إلى حافة الإنهيار؟ ربما قد نُبالغ في هذا التوصيف البعيد عن الواقع لكن الحقيقة أننا أصبحنا في قعر الإنحطاط والإنهيار دون أن نُدرك ذلك وها هي دّوامة الحياة تَسرق سنواتنا وأيامنا دون نفع ومنفعة، هاهي رُحى السُلطة تطحن ساعات الزمن عندنا دون أن يكترثوا أو حتى تهتز شعرة من رؤوسهم النّتنِة، هاهي الحياة تمضي من بين أيدي المُحتسبين الذين لاهمّ لهم سوى إنتظار الفرج من السماء وتلك هي الكارثة الحقيقية، لكنها حقيقة نخشى البَوح بها.

لم يعُدّ العراقيون يؤمنون بمقولة “أن الليل يَتبعه النهار” فقد طال هذا الليل وإستمر الصبر طويلاً وإحتسب الناس أنّ لا ضوء يلوح في نهاية النفق، وأتمنى أن أكون مُخطِئاً في ذلك التوصيف.

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