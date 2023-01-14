Posted on by

استقرار اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة


استقرت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على 157900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 157500 دينارا لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار استقرارا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 157800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157750 دينارا مقابل 100 دولار.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close