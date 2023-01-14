الأسرع انتشاراً… ما هو متحوّر “كراكن”؟



فيروس كورونا

تزايدت مخاوف الجهات الصحية مع كشف منظمة الصحة العالمية عن متحوّر فيروس كورونا الأكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن “سلالة أوميكرون XBB.1.5 ” أكثر متغيّر فرعي قابل للانتقال حتى الآن”.

ما هو XBB.1.5؟

نوع من المتحور “أوميكرون” المُهيمن عالميا، والذي تفوّق على جميع السلالات السابقة لكورونا. يُعتقد أن أعراض XBB.1.5 مشابهة لأعراض سلالات “أوميكرون” السابقة، ولكن لا يزال من السابق لأوانه تأكيد ذلك.

هل XBB.1.5 أكثر عدوى أو خطورة من المتحوّرات السابقة؟

تطوّر XBB.1.5 من سلالة XBB، والتي أخذت بالانتشار في المملكة المتحدة خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2022، ولكن لم يتم تصنيفها على أنها “المتحور المثير للقلق” من قبل السلطات الصحية.

يحتوي المتحور الجديد على 7 طفرات، ما يزيد صعوبة الأجهزة المناعية في التعرف على المتغيّر الفرعي، وازدياد احتمالية تفادي الأجسام المضادة.

ويتوقع الخبراء أن سلالة أوميكرون الجديدة XBB.1.5، التي يُطلق عليها اسم “Kraken” (كراكن)، ستتسبّب في موجة كوفيد الرئيسية التالية، وذلك بفضل قدرتها على الهروب المناعي وقابلية انتقال عالية للغاية.

ويدرس الباحثون في ما إذا كان لـ”إكس بي بي.5.1″ خصائص أخرى مثيرة للقلق، مثل القدرة على التسبّب في مرض أكثر حدة.

وقالت عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف إنه “حتى الآن لا يوجد دليل على ذلك، إلا أن ما هو معروف هو أن سلالة “كراكن” هي تواصل إرث “أوميكرون” المتمثل في التكاثر المتنوع، الذي ينتشر ويتجنّب المناعة من العدوى والتحصين السابقين، بسهولة متزايدة”.

وعلى الرغم من أنه لم يتم إطلاقه عالميا إلاّ مؤخرا، إلا أن متحور “كراكن” كان موجوداً منذ فترة، وتم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في 22 تشرين الاول (نوفمبر)، وفقاً للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ECDC.

ومن المقدر أن يتميّز متحوّر “كراكن” بنسبة نمو تبلغ حوالي 140٪ مقارنة بالمتغيرات المتداولة الأخرى، حسبما ذكر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض في تقرير صدر حديثاً، في حين أنه على الرغم من التوقعات بأن يصبح “كراكن” هو المهيمن في الولايات المتحدة، إلا أن نموا مغايرا متوقعا في أوروبا، حيث “لوحظت اختلافات كبيرة في تداول المتغير بين أميركا الشمالية وأوروبا عدة مرات خلال الوباء”.

المصدر: النهار العربي

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