الخير والبركة الثقافية تفتتح فرعا جديدا في بغداد حي جكوك / الكاظمية

ضمن مساعيها المتواصلة لمد يد العون للمحتاجين والعوائل المتعففة والأيتام ، وتيمنا بميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام افتتحت جمعية الخير والبركة الثقافية فرعها الثالث في بغداد منطقة الشعلة حي جكوك / الكاظمية ، اليوم الجمعة المصادف ١٣ / ١ / ٢٠٢٣ ، وسط حضور كبير من كوادر الجمعية وأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

وتخللت الافتتاحية توزيع السلة الغذائية على مجموعة كبيرة من عوائل الشهداء بإشراف كل من سماحة الشيخ الناصري والشيخ جاسم السعدي والشيخ مقداد البغدادي والمشرف على ادارة المقر الجديد الاستاذ ابو منتظر.

والفرع الجديد هو الخامس ضمن توسعات الجمعية ورؤيتها المستقبلية بعد فروع بغداد الشالجية المركزي والمحمودية وكربلاء المقدسة وفرع واسط.

المكتب الاعلامي

١٣ / ١ / ٢٠٢٣

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