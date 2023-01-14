السوداني والمستشار الالماني يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين



ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمستشار الألماني أولاف شولتس،اليوم الجمعة، جولة مباحثات بين العراق وألمانيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان” المباحثات تناولت أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والشراكة الستراتيجية بين العراق وألمانيا، والخطوات اللازمة لتفعيل وتوسعة الاتفاقات في مجال الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة، وتعزيز مشاركة الشركات الألمانية في قطاع الاستثمار بالعرا.

وأضاف البيان ان”الوفد الرسمي العراقي في جولة المباحثات السادة ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فـؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيـفـان فائق يعقوب، وأيضا مستشار رئيس الوزراء والسفير العراقي لدى ألمانيا”.

ومثّل الحضور من الجانب الألماني السادة؛ مستشار الاقتصاد والسياسة المالية ستيفن ماير، والممثل عن المجلس الحكومي دانيال كريبير، ومستشار المجلس الوزاري للسياسة الخارجية والأمنية ينس بلوتنر، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، وعدد من وزراء الدولة الألمان.

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