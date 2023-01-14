Posted on by

الشباب العراقية تحصي “الجماهير العربية” بخليجي 25 وتتعهد بحفل اختتام “مبهر”


كشفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، تفاصيل العمل لإنجاح المباريات في خليجي 25 بمحافظة البصرة، وفيما أحصت أعداد الوافدين عبر المنافذ الحدودية لتشجع منتخبات بلدانهم، أكدت سعيها بأن لا يقل حفل الاختتام أهمية عن حفل الافتتاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام حسن، لوكالة شفق نيوز، إن “كل مباراة تحتاج إلى جهود عالية خلف الكواليس، ويتم العمل من خلال التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والجهات الساندة لها في اللجنة التنظيمية العليا من أجل إنجاح هذا الحدث الكروي”.

وأضاف حسن، أن “الوزارة استعدّت للبطولة بكل كوادرها الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار طيلة فترة الإعداد لها، ولا يزال العمل مستمرا حتى الآن، لاظهار الملاعب بأفضل حلّة أمام الجمهور، وهو ما بدا جليا خلال حفل افتتاح البطولة بملعب جذع النخلة”.

وتابع، أن “الأنظار تتجه حاليا إلى حفل الختام، وتسعى وزارة الشباب والرياضة مع الجهات الساندة الأخرى بأن لا يقل اهمية عن حفل الافتتاح”.

وعن التسهيلات لدخول الوافدين أوضح حسن، أن “المنافذ الحدودية اتخذت كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل دخول الجمهور، سواء عبر منفذ سفوان أو عن طريق مطار البصرة الدولي، أو القادمين إلى بغداد ومن ثم يتوجهون إلى البصرة عبر الطريق البري أو الجوي”.

وأشار إلى أن “مديرية المنافذ الحدودية ووزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات وضعت كل امكانياتها لتسهيل وصول المشجعين بالوقت المناسب، وتم تسجيل دخول أكثر من 40 ألف مشجع عبر منفذ سفوان والمنافذ الأخرى، لشدّ أزر الفرق ومتابعة مباريات البطولة، التي نأمل أن تكون فاتحة خير على العراق لاستضافة باقي البطولات الدولية والقارية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close