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العراق يبقي على مجانية تأشيرة دخول الخليجيين الى ما بعد خليجي 25


2023-01-14

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم السبت، استمرار العمل بمجانية دخول الخليجيين الى العراق حتى بعد انتهاء بطولة خليجي 25 المقامة حالياً في البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ البصرة في بيان أن “توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتضمن دخول الأشقاء الخليجيين بدون تأشيرة يستمر سريانه إلى ما بعد خليجي 25 وإلى إشعار آخر”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن “التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها”.

جاء ذلك خلال إقامته مأدبة غداء، على ضفاف نهر دجلة بالعاصمة بغداد، على شرف وفد اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليجي البصرة 25، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج الشقيقة، ونخبة من الإعلاميين الخليجيين.

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