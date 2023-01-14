العيداني: دخول الخليجيين من دون تأشيرة سيستمر سريانه إلى ما بعد خليجي25



أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، استمرار العمل بمجانية دخول الخليجيين الى العراق حتى بعد انتهاء بطولة خليجي 25 المقامة حالياً في البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ البصرة في بيان: أن “توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتضمن دخول الأشقاء الخليجيين من دون تأشيرة يستمر سريانه إلى ما بعد خليجي 25 وإلى إشعار آخر”

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وصف في وقت سابق من اليوم، بطولة خليجي 25 بأنها “عرس عربي ولقاء أخوي” على أرض العراق، ووعد باستمرار التسهيلات الممنوحة للمشاركين على الحدود.

حديث السوداني جاء خلال مأدبة غداء أقيمت على ضفاف نهر دجلة بالعاصمة بغداد ، على شرف وفد اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليجي البصرة 25، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج ، ونخبة من الإعلاميين الخليجيين ، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من أعضاء الاتحاد ومحافظ البصرة. وفق بيان لمكتب السوداني.

وأوضح السوداني أن “التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم”.

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