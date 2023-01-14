برلمانيون ألمان يعترفون بالابادة الجماعية للكورد الايزديين في العراق



أكد نواب في البرلمان الألماني أن مجزرة 2014 ضد الإيزديين على أيدي عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق، إبادة جماعية.

وصرحت نائبة “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” ديريا تورك ناتشبور، بأن المجموعات البرلمانية الثلاث لائتلاف يسار الوسط الحاكم في ألمانيا انضم إليها نواب محافظون في الاتفاق على اقتراح يخططون لتقديمه في البوندستاغ يوم الخميس المقبل.

وجاء في مسودة الإعلان التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن الغرفة “تعترف بالجرائم ضد المجتمع الإيزيدي على أنها إبادة جماعية، بعد التقييمات القانونية لمحققين من الأمم المتحدة، بعد خطوات مماثلة من قبل أستراليا وبلجيكا”.

وقالت ترك نشبور، أحد رعاة الاقتراح، في بيان لوكالة فرانس برس: “لا يوجد قانون للتقادم على الإبادة الجماعية”.

وأضافت: “إعلاننا يمنح الناجين صوتا، مؤكدة أن البرلمان الألماني أراد تعزيز هوية الإيزديين بعد كل معاناتهم.

ووافق البوندستاغ في يوليو الماضي على التماس يطلب الاعتراف، لكنه لا يزال بحاجة إلى إجراء تصويت نهائي في جلسة عامة من أجل استكمال عملية الاعتراف.

وحول هذا الموضوع كان أمير الائيزيدية ألامير حازم بگ قال في تصريح لكوردستان 24 لقد وصل عدد الدول التي أعترفت بالابادة الجماعية للإيزديين الى 12 دولة ومن المقرر أن يتم أستقبالنا في البرلمان الالماني في 19 كانون الثاني بهذا الخصوص .

وذبح إرهابيو داعش في أغسطس 2014 أكثر من 1200 من الكورد الإيزديين،وأختطفوا 6417 منهم وتم سبي نسائهم ، وأستطاعت حكومة أقليم كوردستان وبجهودها الخاصة تحرير 3562 من قبضة التنظيم الارهابي ومازال المئات مفقودين ، إضافة الى دفن بعضهم في مقابر جماعية تم العثور لحد الان على 83 مقبرة جماعية ، ودمروا 68 مزارا دينيا للكورد الإيزديين ، كما تيتم 2745 طفلا ونزح أكثر من 400 ألف منهم ولم يستطع أغلبهم العودة الى مناطقهم ومازالوا يعيشون في مخيمات النزوح في ظروف حياتية صعبة .

وذكر فريق تحقيق خاص من الأمم المتحدة في مايو 2021 أنه جمع أدلة واضحة ومقنعة على أن تنظيم “داعش” قد ارتكب إبادة جماعية ضد الإيزديين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط