تحسينات وفق المعايير الدولية في طريق زاخو الرئيسي



أعلنت إدارة زاخو المستقلة، أن تحسينات وفق المعايير الدولية ستنفذ في الطريق الرئيسي الممتد من نفق زاخو إلى بوابة زاخو بمسافة سبعة كيلومترات، وسيتم تركيب لافتات مرورية لسلامة السائقين والمواطنين.

وقال گوهدار شيخو، المشرف على إدارة زاخو المستقلة، إن «الطريق سيتم توسيعه وتعبيده، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الذي يدعم باستمرار تنفيذ المشاريع الخدمية في إدارة زاخو المستقلة، سيتم غرس الأشجار على طول الطريق لتجميل المناظر الطبيعية».

وقال: «سيتم تركيب نظام مياه لمنع تلف الأشجار، والعمل على وشك الانتهاء».

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