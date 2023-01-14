تعليق من الصحة العراقية بشأن المتحور الجديد “كراكن”



علقت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، على ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا “كراكن” وانتشاره بعدد من الدول.

وقالت ربى فلاح حسن من اعلام الوزارة، ان “فيروس كورونا ما زال منتشراً والعراق يسجل إصابات به، لكن مقارنة بالفترة الأولى لظهور الفيروس هناك انخفاض في اعداد الإصابات، وفي بعض الأيام نسجل وفيات أيضا بهذا الفيروس، واغلب الإصابات هي بمتحور (أوميكرون)، وبعض الإصابات الحالية هي انفلونزا موسمية”.

وأضافت “العراق ليس في مأمن من متحور جديد لفيروس كورونا، وقد تظهر لنا إصابات بالمتحور الجديد والعراق غير مستثنى من دخول أي متحور جديد، ولهذا يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، واخذ اللقاحات، خصوصاً بهذه الفترة”.

وبينت ان “المتحور الجديد لفيروس كورونا (كراكن) هو متحور من (أوميكرون)، وهذا الفيروس المتحور الجديد لديه سرعة انتشار، لكن لغاية الان لم يتم تصنيفه من المتحورات التي تشكل خطورة عالية، والدراسات المختبرية ما زالت مستمرة بشأنه بعد ظهوره في عدد من الدول الاوروبية، ونحن في وزارة الصحة العراقية نتابع الوضع الوبائي على المستوى المحلي والعالمي بشكل دقيق ومكثف”.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم “كراكن” باعتبارها الأكثر انتشارًا وعدوى حتى الآن.

وأوضحت أن هذه السلالة الأخيرة المعروفة علميًا باسم “XBB.1.5” انتشرت في المملكة المتحدة، وتعد السبب وراء 70% من حالات العدوى الجديدة في المناطق الأكثر انتشارًا للعدوى، بمعدل 4 من كل 10، حسبما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت ماريا فان كيروف، المدير الفني لبرنامج الطوارئ المعني بجائحة كورونا في منظمة الصحة العالمية: “نحن قلقون من نمو السلالة، خاصة في بعض البلدن بأوروبا وأمريكا، وتحديدًا في الجزء الشمال الشرقي من الولايات المتحدة، حيث حل XBB.1.5 محل السلالات الأخرى”.

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