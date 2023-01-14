خليجي البصرة .. المسمار الاخير

جعفر العلوجي

لأول مرة ومنذ سنوات طوال ينتابني شعور غريب اقرب الى اليقين بأننا على اعتاب بطولة غابت عنا وانجاز بات قريبا ، ولا اخفيكم القول ان رهاني الاكبر القيه في اعناق الجماهير التي اراها فريقا متكاملا يبهرنا بفنه وعمق شعوره بالمسؤولية الجسيمة التي يتحملها ، جمهور نقل لنا صفات الكرم والايثار والتسامح بارقى صوره واعلام محلي كان بمستوى الحدث ان لم يتفوق عليه في نقل صورة ايجابية زاهية عن فحوى بطولة الخليج وكواليسها .

مضى المهم وبقي الاكثر اهمية حتى ختام البطولة في التاسع عشر من الشهر الحالي ومن المتوقع ان تتضاعف اعداد الجمهور من جميع محافظاتنا العزيزة التي تفد الى البصرة فضلا عن الاشقاء من الخليج ، والاكيد ان بصرتنا الحبيبة مضيف الكرم والطيبة ستجني ثمار الانفتاح الكبير والتحول نحو الاستثمار الرياضي الذي سبق وان اشرنا اليه في مقالات سابقة ، والاهم ان حجم الاهتمام سيتضاعف بالتاكيد بتناوب حضور فخامة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والسادة الوزراء والمسؤولين في الدولة ، كل هذه الظروف مجتمعة ستجعل البصرة في الصدرة وربما ايضا التوجه وجذب الانظار الى مدينة اخرى ستضيف الحدث الرياضي المقبل ، لما لا وقد تبددت المخاوف وزال الشك بنسبة هائلة ودقت بطولة خليجي 25 المسمار الاخير في نعش الحظر الظالم الذي جثم على صدورنا ردحا من الزمن.

مع ذلك ينبغي ان تكون بطولة خليجي 25 بجميع احداثها دروسا مهمة لتعزيز النجاح المقبل وتجاوز الاخفاق ان حصل في جزئيات هنا وهناك ولايجب ان نغفل ذلك اطلاقا لاجل تحقيق التميز والفائدة التي نرجوها .

همسة …

مهما تغيرت وسائل وانماط الاعلام تبقى الاقلام الكبيرة حجر الزاوية في التقييم ونقل الصورة الاصيلة الحقيقية دون رتوش واضافات والوان تؤذي البصر والبصيرة ، اقلامنا الكبيرة رصيدنا الحقيقي وانجازنا وكلمتنا التي تنال احترام وتقديس الجميع .

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