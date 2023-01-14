شارك أهالي طهران ومدن إيرانية أخرى، اليوم في مظاهرات بعد صلاة الجمعة احتجاجا على إساءة مجلة شارلي إبدو الفرنسية للمرجعية.

مظاهرات في طهران وعدد من المدن الإيرانية احتجاجا على اساءة شارلي إبدو للمرجعية

شارك الشعب الايراني اليوم وبعد صلاة الجمعة في مسيرات بجميع أنحاء البلاد، ونددوا تدخل الحكومات الغربية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإنجلترا في الشؤون الداخلية لإيران والإساءة للشخصيات و للمقدسات الدينية من قبل الفرنسيين.

وفي نهاية المسيرة صدر بيان يدين الإساءة للمرجعية الشيعة.

وجاء في البيان: إن التحرك الخسيس للمجلة الفرنسية السخيفة يظهر فشل وانهيار الأخلاق والروحانية ومأزق الثقافة الغربية ، وهذا العمل العدواني يدينه المسلمون وأحرار العالم.

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