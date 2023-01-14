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موقف إيراني رسمي عن ازمة الدولار في العراق


علق السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، يوم الجمعة، على أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق.

وقال آل صادق في تغريدة “تبقى ⁧‫الجمهورية الاسلامية‬⁩، الداعمة الاولى لتنمية واستقرار و تطور ⁧‫العراق‬⁩ مهما تعرضت لاتهامات تريد حرف مسار الرأي العام عن المسبب الرئيس لأزمة سعر صرف الدولار”.

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الإيراني في وقت تتعرض طهران لاتهامات بتهريب الدولار من العراق لإيران وهو الأمر الذي دفع واشنطن لفرض عقوبات على مصارف عراقية بتهمة تهريب العملة الصعبة.

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